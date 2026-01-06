Стало известно о дальнейших «планах» США по Венесуэле The Daily Telegraph: у Трампа отсутствует план действий по Венесуэле

У администрации президента США Дональда Трампа пока нет четкого плана действий в отношении Венесуэлы после похищения ее лидера Николаса Мадуро, передает The Daily Telegraph. По словам источника газеты, Вашингтон будет внимательно следить за развитием событий и принимать меры в случае необходимости.

Программы и плана дальнейших действий нет, — прокомментировал собеседник издания.

По информации из другого источника, Трамп, по-видимому, готов допустить сохранение у власти некоторых членов венесуэльского правительства на переходный период. В то же время, госсекретарь США Марко Рубио придерживается более жесткой позиции, утверждая, что значительное число представителей руководства Боливарианской Республики вовлечены в наркоторговлю.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа выдвинула четыре требования к врио президента Венесуэлы Делси Родригес. Среди них: борьба с наркотрафиком, высылка агентов, враждебных США, остановка поставок нефти в страны, соперничающие с Вашингтоном, и проведение свободных выборов.