06 января 2026 в 12:11

Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро

Politico: администрация Трампа выдвинула сменщице Мадуро четыре требования

Делси Родригес Делси Родригес Фото: Tian Rui/XinHua/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа предъявила четыре условия временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которые ранее были были отклонены президентом Николасом Мадуро, передает Politico. Среди них требование о принятии действий для борьбы с наркотрафиком и высылке из страны агентов, враждебных Вашингтону, включая представителей Ирана и Кубы.

Помимо этого, Вашингтон настаивает на том, чтобы Венесуэла прекратила поставки нефти в государства, которые сотрудничают с США, и способствовала организации свободных выборов в стране. В конечном итоге администрация Трампа надеется на отставку Родригес, как пишет издание.

В статье отмечается, что точные временные рамки для выполнения этих условий не определены. Трамп считает, что проведение выборов в Венесуэле невозможно до тех пор, пока не будет восстановлено стабильное положение в стране.

Издание сообщает, что Родригес на протяжении долгого времени была сторонницей Мадуро и разделяет социалистические идеи. Однако, как утверждают источники, в Вашингтоне убеждены, что она готова выполнить условия, выдвинутые США.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле Родригес называют «царицей» за ее влияние и защиту социалистического правительства. Мадуро же называл ее «тигрицей» за вклад в укрепление власти. Родригес известна своей решительностью, жесткой экономической политикой и стремлением улучшить отношения с частным сектором.

