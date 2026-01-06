Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа предъявила четыре условия временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которые ранее были были отклонены президентом Николасом Мадуро, передает Politico. Среди них требование о принятии действий для борьбы с наркотрафиком и высылке из страны агентов, враждебных Вашингтону, включая представителей Ирана и Кубы.

Помимо этого, Вашингтон настаивает на том, чтобы Венесуэла прекратила поставки нефти в государства, которые сотрудничают с США, и способствовала организации свободных выборов в стране. В конечном итоге администрация Трампа надеется на отставку Родригес, как пишет издание.

В статье отмечается, что точные временные рамки для выполнения этих условий не определены. Трамп считает, что проведение выборов в Венесуэле невозможно до тех пор, пока не будет восстановлено стабильное положение в стране.

Издание сообщает, что Родригес на протяжении долгого времени была сторонницей Мадуро и разделяет социалистические идеи. Однако, как утверждают источники, в Вашингтоне убеждены, что она готова выполнить условия, выдвинутые США.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле Родригес называют «царицей» за ее влияние и защиту социалистического правительства. Мадуро же называл ее «тигрицей» за вклад в укрепление власти. Родригес известна своей решительностью, жесткой экономической политикой и стремлением улучшить отношения с частным сектором.