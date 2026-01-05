В Британии объяснили, почему сменщицу Мадуро назвали тигрицей

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес получила в стране прозвища «царица» и «тигрица» из-за значительного влияния, передает Reuters. При этом тигрицей ее называл захваченный американскими военными венесуэльский президент Николас Мадуро за ее вклад в защиту социалистического правительства. Родригес считается одной из самых жестких фигур в правительстве страны.

Делси Родригес, объявленная временным президентом Венесуэлы после того, как Николас Мадуро был взят в плен американскими военными, является одним из самых жестких политиков в Венесуэле, сторонницей ортодоксальной экономической политики, которая стремилась наладить отношения с частным сектором и известна своей любовью к роскоши, — сказано в материале.

До этого Родригес, обращаясь к главе Белого дома Дональду Трампу, заявила, что народы Венесуэлы и США и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны. Она призвала американское правительство совместно работать над повесткой дня для сотрудничества в рамках международного права и укрепления долгосрочного сосуществования в обществе.