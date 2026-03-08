Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026

Бывший президент Франции решил «спасти» страну

Франсуа Олланд намерен участвовать в выборах президента в 2027 году

Франсуа Олланд Франсуа Олланд Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший президент Франции Франсуа Олланд планирует принять участие в президентских выборах 2027 года, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на его окружение. Экс-глава государства больше не скрывает желания вернуться в Елисейский дворец.

Франсуа Олланд больше не скрывает своего желания вернуться в Елисейский дворец. Несмотря на скептицизм большей части левых сил, бывший президент республики считает себя спасителем от партии «Национальное объединение», если к президентским выборам 2027 года не появится ни одного достойного кандидата, — уточнил источник.

По словам одного из внутренних оппонентов политика, в контексте международных отношений статус Олланда как ветерана дает ему преимущество в период глобальных перемен. Олланд планирует набирать голоса в тот момент, когда его оппоненты выйдут из гонки и потеряют рейтинги.

Ранее политолог Юрий Самонкин спрогнозировал возможное улучшение отношений России и Франции после выборов 2027 года. По его мнению, оппозиционные силы во Франции, лидирующие в опросах, готовы пересмотреть антироссийский курс.

