Политолог ответил, когда Россия и Франция могут восстановить отношения Политолог Самонкин: отношения Москвы и Парижа улучшатся после выборов во Франции

Отношения между Москвой и Парижем могут улучшиться после президентских выборов во Франции в 2027 году, если к власти придут силы, заинтересованные в диалоге, заявил NEWS.ru политолог, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, несмотря на текущую напряженность, во французской политике есть фигуры, готовые изменить внешнеполитический курс.

Скорее всего, [после выборов в 2027 году к власти во Франции могут прийти люди, которые будут восстанавливать отношения с Россией]. Сейчас по всем опросам французских каналов лидируют крайние оппозиционные силы. Несмотря на преследование и юридические санкции, там существуют отдельно взятые политики, как внутри команды Эммануэля Макрона (президент Франции. — NEWS.ru), так и среди оппозиционных сил, которые готовы перевернуть политику в сторону восстановления переговорных путей, — пояснил Самонкин.

Он добавил, что ключевым фактором является изменение настроений во французском обществе, которое все больше устает от риторики о конфронтации. По словам политолога, активность граждан в социальных сетях и их открытое недовольство политикой поддержки Украины оказывают все большее влияние на общий климат.

Лучше не злить гражданское общество Франции лишними военными лозунгами, рассказывая о мифической российской агрессии и о том, что русские якобы чуть ли не развязали третью мировую войну на территории Украины. Рядовые европейцы в это не верят, им нужно что-то есть, оплачивать коммунальные услуги, — подытожил Самонкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно восприняли слова Макрона о важности возобновления отношений с Россией. По его словам, они импонируют Москве.