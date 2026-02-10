Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 13:44

Политолог ответил, когда Россия и Франция могут восстановить отношения

Политолог Самонкин: отношения Москвы и Парижа улучшатся после выборов во Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Отношения между Москвой и Парижем могут улучшиться после президентских выборов во Франции в 2027 году, если к власти придут силы, заинтересованные в диалоге, заявил NEWS.ru политолог, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, несмотря на текущую напряженность, во французской политике есть фигуры, готовые изменить внешнеполитический курс.

Скорее всего, [после выборов в 2027 году к власти во Франции могут прийти люди, которые будут восстанавливать отношения с Россией]. Сейчас по всем опросам французских каналов лидируют крайние оппозиционные силы. Несмотря на преследование и юридические санкции, там существуют отдельно взятые политики, как внутри команды Эммануэля Макрона (президент Франции. — NEWS.ru), так и среди оппозиционных сил, которые готовы перевернуть политику в сторону восстановления переговорных путей, — пояснил Самонкин.

Он добавил, что ключевым фактором является изменение настроений во французском обществе, которое все больше устает от риторики о конфронтации. По словам политолога, активность граждан в социальных сетях и их открытое недовольство политикой поддержки Украины оказывают все большее влияние на общий климат.

Лучше не злить гражданское общество Франции лишними военными лозунгами, рассказывая о мифической российской агрессии и о том, что русские якобы чуть ли не развязали третью мировую войну на территории Украины. Рядовые европейцы в это не верят, им нужно что-то есть, оплачивать коммунальные услуги, — подытожил Самонкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно восприняли слова Макрона о важности возобновления отношений с Россией. По его словам, они импонируют Москве.

Франция
Эммануэль Макрон
Россия
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии раскрыли причину увольнения зампреда правительства
Стало известно, какие меры может принять РФ при введении ЕС новых санкций
Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще одной страны
Назван критический изъян системы Starlink
Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов
Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в результате пьяной ссоры
Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Политолог оценил возможность женского бунта на Украине
В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok
Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь
Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника
А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера
Появились подробности по делу соучастницы покушения на генерала Алексеева
В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией
Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ
Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного
«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.