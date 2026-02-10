В Кремле обратили внимание на слова Макрона о возобновлении диалога с РФ Песков: Москве импонируют слова Макрона о возобновлении отношений с Россией

В Кремле положительно восприняли слова президента Франции Эммануэля Макрона о важности возобновления отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они импонируют Москве, передает РИА Новости.

Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали, хотя мы обратили внимание на заявление господина Макрона о необходимости установления отношений с Россией. Нам импонируют такие заявления, мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон, — прокомментировал Песков.

Ранее Песков сообщил о существовании технических контактов между Москвой и Парижем. Он отметил, что при необходимости они могут оперативно организовать диалог на высшем уровне.

До этого Макрон заявил, что находится Европа на пороге кризиса и должна рассчитывать только на себя. Он отметил влияние политики торговых пошлин США и попыток контролировать Гренландию. Президент Франции предупредил, что бездействие Европы может привести к ее уничтожению через пять лет, подчеркнув уязвимость ЕС.