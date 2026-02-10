Песков ответил на вопрос о контактах Москвы и Парижа

Между Москвой и Парижем есть контакты на техническом уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, они при необходимости могут помочь в оперативной организации диалога на высшем уровне.

Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Он пояснил, что географическое положение Европы и соседство с РФ — это факт. Французский лидер добавил, что необходимо «структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами», не оказывая давления на Украину. Глава государства указал, что Европе необходимо выстраивать новую архитектуру безопасности совместно с Российской Федерацией.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что признавшийся в желании позвонить российскому лидеру Владимиру Путину Макрон должен выполнить обещание, а не «готовить какое-то шоу». По словам министра, иначе это все несерьезно.