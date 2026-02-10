Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 12:16

Песков ответил на вопрос о контактах Москвы и Парижа

Песков: между Москвой и Парижем есть контакты на техническом уровне

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Между Москвой и Парижем есть контакты на техническом уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, они при необходимости могут помочь в оперативной организации диалога на высшем уровне.

Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Он пояснил, что географическое положение Европы и соседство с РФ — это факт. Французский лидер добавил, что необходимо «структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами», не оказывая давления на Украину. Глава государства указал, что Европе необходимо выстраивать новую архитектуру безопасности совместно с Российской Федерацией.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что признавшийся в желании позвонить российскому лидеру Владимиру Путину Макрон должен выполнить обещание, а не «готовить какое-то шоу». По словам министра, иначе это все несерьезно.

Россия
Дмитрий Песков
Франция
контакты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный лыжник объяснил провал россиян в спринте на Олимпиаде-2026
Известный певец собрался в концертный тур после трех инфарктов
Старший сын Кадырова получил новую должность
В США забили тревогу из-за возможных поставок Су-57 на Ближний Восток
Политолог ответил, когда Россия и Франция могут восстановить отношения
Военэксперт оценил зависимость ВСУ от системы Starlink
Две страны саботировали новый пакет санкций ЕС против России
HIMARS в Белгороде, 14 погибших, гибель «Скалы»: ВСУ атакуют РФ 10 февраля
Тодоренко заподозрили в «покушении» на убийство
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.