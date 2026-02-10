Зимняя Олимпиада — 2026
Макрон обратился к европейским лидерам с предложением насчет России

Макрон предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung, подчеркнув, что географическое положение Европы и соседство с РФ — это факт.

Французский лидер добавил, что необходимо «структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами», не оказывая давления на Украину, но и не позволяя третьей стороне доминировать в процессе.

Мои размышления очень просты: мы хотим делегировать дискуссию об этом другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она и завтра никуда не исчезнет. Она у нас под боком, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что укрепление связей с соседними странами — один из приоритетов российской дипломатии. Он добавил, что к важным задачам относится продвижение евразийской интеграции, а также углубление партнерства с государствами мирового большинства для построения справедливого миропорядка.

