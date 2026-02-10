Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 09:31

Путин назвал приоритеты российской дипломатии

Путин: укрепление связей с соседними странами является приоритетом дипломатии РФ

Укрепление связей с соседними странами — один из приоритетов российской дипломатии, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня дипломатического работника. Он добавил, что к важным задачам относится продвижение евразийской интеграции, а также углубление партнерства с государствами мирового большинства для построения справедливого миропорядка.

Безусловным приоритетом, как и прежде, остается дальнейшее укрепление дружественных связей с нашими ближайшими союзниками и соседями на пространстве СНГ, — сказал Путин.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что дипломатическая служба России на протяжении всего периода своего существования сталкивалась с непростыми вызовами. Эти испытания ее закалили и создали сообщество людей, которые умеют мыслить и принимать решения даже в самых непростых условиях, подчеркнул он.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп ведут работу над налаживанием диалога между двумя странами. Он отметил, что главы государств поставили задачу вернуть двусторонние отношения хотя бы к подобию нормальности.

