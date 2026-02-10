Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 07:41

Посол рассказал, какую цель поставили перед собой Путин и Трамп

Дарчиев: РФ и США хотят вернуть отношения хотя бы к подобию нормальности

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ведут работу над налаживанием диалога между двумя странами, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Он отметил, что главы государств поставили задачу вернуть двусторонние отношения хотя бы к подобию нормальности, передает ТАСС.

Работаем постоянно. Контакты продолжаются, в том числе на рабочем уровне, — добавил он.

Как подчеркнул Дарчиев, «сказать, что это происходит быстро», нельзя, «хотелось бы быстрее». Однако дипмиссия над этим трудится, подытожил он.

Ранее Дарчиев выразил мнение, что история российско-американских отношений с их разногласиями и примирениями стала красочным образцом дипломатического искусства. Он заверил, что дипломаты обеих стран всегда были выдающимися профессионалами, благодаря чему удавалось преодолевать многие кризисы.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. Он уточнил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Россия
