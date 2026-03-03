Спортсменов изолируют, ЧМ отберут? Как накажут США за удары по Ирану

Сборная Ирана по футболу рассматривает возможность бойкота чемпионата мира — 2026. Турнир состоится летом в США, Канаде и Мексике. Международный олимпийский комитет (МОК) не спешит реагировать на американские и израильские удары по Ирану, а ФИФА следит за развитием ситуации. Кто призвал отстранить спортсменов из США от международных соревнований, возможен ли бойкот ЧМ — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударах США и Израиля по Ирану

28 февраля военные США и Израиля нанесли массированные удары по Ирану. Тель-Авив и Вашингтон нарушили олимпийское перемирие, объявленное Генассамблеей ООН с 31 января по 22 марта 2026 года.

В ночь на 1 марта в результате обстрела погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Кроме того, были убиты его близкие родственники — зять и невестка. В связи со смертью Хаменеи в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Кроме того, в результате атак США и Израиля погибли секретарь Совета обороны Ирана адмирал Али Шамхани, командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Мохаммад Пакпур и другие представители военного руководства.

Корпус стражей Исламской революции объявил о начале крупнейшей военной операции против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Под ударами оказались объекты в Бахрейне, Кувейте, Абу-Даби и Дубае в ОАЭ. МОК пока никак не отреагировал на удары США и Израиля по Ирану.

Иран заявил о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу — 2026

По информации испанской газеты Marca, сборная Ирана собирается сняться с ЧМ-2026 по футболу из-за военной операции США. Первенство страны было приостановлено. Издание отмечает, что иранская команда не собирается ехать на чемпионат мира, если его не перенесут из США. В случае бойкота Ирана на мундиаль приедет другой участник. Кто — пока непонятно.

«После атаки со стороны США сложно с оптимизмом смотреть на чемпионат мира. Однако окончательное решение должны принимать руководители спортивных организаций», — заявил глава футбольной федерации Исламской Республики Махди Тадж.

Иран должен выступить в группе G, где его соперниками станут сборные Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все матчи сборной должны пройти на американской территории. Если Иран и США займут вторые места в группе, они могут встретиться друг с другом в плей‑офф.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил, что организация будет следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

«В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальных матчей, в которой приняли участие все команды, и наше внимание сосредоточено на безопасном проведении чемпионата мира со всеми сборными. Мы будем продолжать общаться с тремя правительствами [принимающих] стран, как делаем в любом случае. Все будут в безопасности», — сказал Графстрем на собрании Международного совета футбольных ассоциаций.

Пока страна-хозяйка ЧМ-2026 США наносит удары по участнику турнира Ирану, соседнюю Мексику, где также пройдут игры мундиаля, несколько дней назад захлестнула волна беспорядков. Это произошло после убийства лидера одного из самых жестоких наркокартелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. ФИФА выразила серьезную обеспокоенность планами проведения матчей плей-офф ЧМ в Гвадалахаре на фоне резкой эскалации насилия в регионе. Несмотря на тревожную обстановку, никто пока не собирается переносить матчи из этого города.

Насколько высока вероятность бойкота Ираном ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

Если Федерация футбола Ирана заявляет о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу, значит, для этого есть предпосылки, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, все будет зависеть от развития конфликта между США и Ираном.

«Это дело иранской федерации футбола. Раз они заявляют, значит, предпосылки для этого есть. Очень многое зависит от того, как долго будет продолжаться эскалация. Чем дольше, тем меньше шансов у Ирана на участие в финальном турнире чемпионата мира. Если вооруженные столкновения закончатся быстро, команды сядут за стол переговоров, ясно, что команда [Ирана] полетит туда», — сказал Колосков.

Он считает, что у США никто не отберет право проведения турнира. По мнению Колоскова, другие страны не будут бойкотировать мундиаль.

«Я не думаю, что будет бойкот чемпионата мира. ФИФА ничего не сделает для того, чтобы по каким-то образом наказать США и Израиль за эти агрессивные действия. У меня ощущение, что все состоится вовремя и со всеми участниками», — добавил Колосков.

В данный момент участие Ирана в чемпионате мира по футболу маловероятно, поскольку Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Маловероятно участие Ирана в турнире в стране, которая ее атакует. Команда не будет чувствовать себя в безопасности. С другой стороны, если матчи Ирана перенесут в Канаду или Мексику, тогда на этих условиях сборная сыграет в турнире. Выступить на чемпионате мира — это престижно. Иран практически всегда на него попадает. Отказ от чемпионата мира преждевременен, это решение нужно принимать только в самом крайним случае», — заявил Свищев.

Кто призвал отстранить американских спортсменов от международных соревнований

Бывший министр спорта России Павел Колобков призвал МОК отреагировать на атаки США и Израиля на Иран.

«Совсем недавно, например, было нападение на Венесуэлу. Поступали угрозы в отношении Кубы. Но никакой реакции же на это не было? Мир уже стал достаточно циничен, и никто не скрывает, и все все прекрасно понимают: что бы американцы ни делали, реакция будет нулевая. Понятна реакция на то, что происходит в отношении наших спортсменов, и ясно, кем она была инициирована и раздута», — заявил Колобков.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Международный олимпийский комитет должен отстранить американских спортсменов от соревнований. Она призвала организацию отреагировать на военную операцию США против Ирана.

«Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы. Как будто другие страны не участвуют в конфликтах. Возьмем тот же Израиль», — сказала Тарасова.

Колосков считает, что ФИФА следует запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой. Он также обратил внимание на молчание УЕФА и других конфедераций, назвав это проявлением двойных стандартов.

«Если исходить из того, как сегодня развивается ситуация, ФИФА должна принять решение о запрете сборным США и Израиля участвовать во всех международных соревнованиях, проводящихся под ее эгидой. Но все молчат — УЕФА, ФИФА, конфедерации. Как будто никому нет до этого никакого дела. Это ярчайшее доказательство так называемых двойных стандартов», — отметил Колосков.

МОК обязан отреагировать на действия США и Израиля в Иране, заявил NEWS.ru Свищев. Он напомнил, что четыре года назад российских спортсменов отстранили от международных соревнований за нарушение олимпийского перемирия, в то время как в отношении американских и израильских атлетов таких мер не применяют.

«Позиция МОК и других организаций, которые принимают решения по одному и тому же вопросу, различны. Что не разрешено России и ее союзникам, разрешено другим странам, которые являются основными поставщиками взносов, рекламы и спонсоров. Чем закончится эта ситуация, мы не знаем. Сейчас международные спортивные функционеры тихонечко сидят или говорят, что все пройдет», — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что главный вопрос заключается в том, как будет развиваться ситуация. По его словам, если соответствующей реакции МОК не будет, необходимо возвращать на мировую арену российских спортсменов.

«Вопрос в том, как будут развиваться события и проявит ли Международный олимпийский комитет принципиальность по отношению к нашей стране или к какому-либо другому государству в похожей ситуации. Если сейчас не произойдет никаких действий со стороны МОК, тогда надо восстанавливать наших ребят», — сказал Свищев.

Международные спортивные федерации, включая МОК и ФИФА, никак не отреагируют на удары США и Израиля по Ирану, а также не будут вводить санкции против этих стран, выразила мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий подчеркнула, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов, и призвала применять принцип равного подхода ко всем государствам.

«В ситуации с нападением на Иран не нужно наказывать американских и израильских спортсменов. Я не говорю о военных и власти, пусть им выносят вердикты ООН и другие организации. Я думаю, что МОК и ФИФА не будут реагировать [на атаку США и Израиля на Иран]. Нам нужно продвигать свою линию: возвращать спортсменов РФ на соревнования с флагом и гимном. Вряд ли спортивные организации предложат США или Израилю нейтральный статус», — пояснила Журова.

По ее мнению, маловероятно, что международные федерации пойдут на радикальные меры, такие как отстранение Ирана от чемпионата мира по футболу. Депутат подчеркнула, что спортивные чиновники склонны забывать о конфликтах спустя непродолжительное время, что делает санкции бессмысленными и несправедливыми по отношению к атлетам.

«Я думаю, что многое зависит от ситуации, в данный момент надо говорить только так. Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, который идет уже много лет, можно заметить, что все это перманентно. В моменте все остро реагируют и бойкотируют. Потом проходит время, и все снова ездят на соревнования, как будто ничего и не было. Поэтому возникает вопрос, зачем тогда использовать этот острый момент против спортсменов? Мы же все время намекали и говорили МОК и ФИФА, что любые страны могут оказаться в такой ситуации», — добавила Журова.

Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026