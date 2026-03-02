Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:34

«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США

Депутат Свищев предложил перенести матчи сборной Ирана на чемпионате мира из США

Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
На данный момент участие Ирана в чемпионате мира по футболу — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, маловероятно, поскольку Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, сборной Ирана не стоит бойкотировать мундиаль, так как это престижный турнир. Свищев предложил перенести матчи Ирана из США в Канаду или Мексику.

Наверное, маловероятно участие Ирана на турнире в стране, которая ее атакует. Команда не будет чувствовать себя в безопасности. С другой стороны, если матчи Ирана перенесут в Канаду или Мексику, тогда на этих условиях Иран сыграет на турнире. Выступить на чемпионате мира — это престижно. Иран практически всегда попадает на этот турнир. Отказ от чемпионата мира преждевременен, это должно быть только самым крайним случаем, — заявил Свищев.

Ранее Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) обязан отреагировать на действия США и Израиля в Иране. Он считает, что мировые спортивные чиновники не смогут объяснить правомерность отстранения россиян от международных турниров, если оставят без внимания действия американцев.

