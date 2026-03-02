Израиль нанес удар по тюрьме в Иране

Израиль ударил по тюрьме в городе Мериван на западе Ирана, сообщает Курдская правозащитная организация Hengaw в X. По ее информации, в результате была освобождена часть заключенных.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

Позже стало известно о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что США могут начать наземную военную операцию в Иране. По его словам, об этом говорит сосредоточение американских войск у границ страны.