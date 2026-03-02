«Скоро последует»: Трамп сделал тревожное заявление по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал масштабную волну ударов по Ирану в ближайшем будущем. В интервью телеканалу CNN президент США заявил, что предыдущие атаки не были интенсивными, но ситуация скоро изменится.

Мы даже еще не начали сильно бить по ним, большой волны еще не было. Большая скоро последует, — говорится в заявлении.

Ранее представитель Соединенных Штатов сообщил о переводе всех американских военных баз за рубежом на усиленный режим работы. По словам источника, на объектах действует уровень опасности «Браво», который вводится при увеличении или повышении предсказуемости террористических угроз.

Кроме того, представитель Института востоковедения РАН Михаил Якушев заявил, что стремление стран Персидского залива финансово успокоить Вашингтон дало противоположный результат. В кулуарах круглого стола, посвященного последствиям американо-израильской атаки на Иран, эксперт отметил, что обещанные Эр-Риядом крупные средства не обеспечили спокойствия, а лишь усилили напряженность на Ближнем Востоке.