02 марта 2026 в 18:40

Раскрыто, как ближневосточный конфликт скажется на военных поставках Киеву

Военэксперт Онуфриенко: конфликт с Ираном приведет к сокращению помощи Украине

Взрывы в Тегеране Взрывы в Тегеране Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад может снизить объемы военной помощи Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, сейчас вооружения, а также средства для отражения ракетных атак нужны американским военным и их союзникам ничуть не меньше, чем Киеву.

В результате конфликта на Ближнем Востоке средств для киевского режима будет меньше. Это логично, потому что для противодействия контрударам Ирана по Израилю и по американским базам нужно не только большое количество установок ПВО, но и много ракет. Это объективный процесс, и мы видим уже по факту, что количество ракет и установок для Киева сократилось, — подчеркнул Онуфриенко.

Операции вроде той, что начали США на Ближнем Востоке, требуют огромных расходов, добавил собеседник. Даже ликвидация последствий ударов выливается в траты в размере десятков миллиардов долларов, указал он.

Деньги в любом случае конечны, поэтому Киев будет получать их меньше. Или будет меньше закупаться любого оружия для ВСУ. Я уже не говорю про неизбежное подорожание нефти, а вместе с ней и других энергоносителей. А дизельное топливо, к примеру, основа жизнедеятельности большинства бронетехники и вообще всей техники, действующей на фронте, — напомнил аналитик.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

