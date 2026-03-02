Китайское судно у берегов Ирана подверглось воздействию неизвестного оружия

Экипаж китайского судна на входе в Ормузский пролив у берегов Ирана зафиксировал странный сбой, который мог быть вызван работой неизвестного вооружения. В частности, корабельные часы резко ускорились, а бортовой навигатор показал скорость 33 узла, которую корабль физически не мог развить.

Один из моряков снял происходящее на видео, которое опубликовал пользователь China pulse в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что корабль Ocean Electra, принадлежащий греческой компании, потерпел аварию вблизи Ормузского пролива. Судно под флагом Либерии следует курсом на дубайский порт, жертв нет, уточнили греческие официальные лица. Второе судно, Hercules Star, под испанским флагом подверглось атаке в 20 милях от берегов ОАЭ, но подробности этого инцидента не раскрывались.

До этого в Минтрансе РФ сообщили о блокировке около 32 судов под российским флагом в зоне ближневосточного конфликта. В ведомстве уточнили, что до всех экипажей оперативно доведены необходимые сведения и инструкции для действий в создавшихся условиях.