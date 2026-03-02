Зимняя Олимпиада — 2026
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco

Политолог Светов: Саудовская Аравия может вступить в конфликт против Ирана

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Удар по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco может вынудить Эр-Рияд вступить в прямой военный конфликт против Тегерана, заявил политолог Юрий Светов. По его словам, подобные действия Ирана ставят соседние государства перед сложным выбором, заставляя оценивать не только моральную сторону вопроса, но и соотношение сил на поле боя.

У стран Ближнего Востока есть вооружение для противостояния Ирану. Если атаки Тегерана будут продолжаться, можно как угодно оправдываться, что ракета попала в небоскреб, где жили какие-то офицеры ЦРУ, или в аэропорт, который использовался военными. Но это не объясняет, что при этом гибнут мирные люди. Я думаю, что Эр-Рияд не стерпит сегодняшней атаки на завод Saudi Aramco. Если удары стран Ближнего Востока пойдут по Ирану, то Тегерану будет сложно оценить свои возможности адекватно. Эти государства взвешивают, стоит ли им ввязываться в эту войну. Система ПВО Исламской Республики никак себя не проявила. За год страну дважды разнесли вдребезги, уничтожен верховный руководитель [Али Хаменеи]. Где же была система ПВО, если она не смогла его защитить? — высказался Светов.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в саудовском городе Рас-Танура остановлен после атаки иранского беспилотника. Над территорией завода поднимается плотное облако дыма, информация о масштабах ущерба, возможных жертвах и сроках восстановления работы НПЗ уточняется.

Иран
Саудовская Аравия
Ближний Восток
ПВО
