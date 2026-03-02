Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:45

Иранский дрон остановил работу одного из крупнейших нефтяных заводов

Дрон ВС Ирана поразил один из крупнейших заводов в саудовском городе Рас-Танну

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в саудовском городе Рас-Таннура остановлен после атаки иранского беспилотника, следует из публикаций очевидцев в соцсетях. Над территорией завода поднимается плотное облако дыма, информация о масштабах ущерба, возможных жертвах и сроках восстановления работы НПЗ уточняется.

Предприятие, принадлежащее государственной нефтяной компании Saudi Aramco, считается ключевым узлом нефтяной инфраструктуры: Рас-Таннура служит важнейшим экспортным портом и конечной точкой нефтепроводов, по которым черное золото с месторождений Персидского залива поступает на мировые рынки. Его мощность по переработке нефти составляет примерно 550 тыс. баррелей в день — примерно 27–28 млн тонн в год.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась 28 февраля. Утром Израиль нанес несколько ударов по территории Ирана, после чего президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции американских сил против Исламской Республики.

1 марта иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

В свою очередь страны Персидского залива предупредили Иран о возможности ответных ударов, опубликовав совместное заявление. В нем говорится, что в случае продолжения неспровоцированной агрессии против государств — членов объединения они оставляют за собой право на защиту своей территории, граждан и иностранцев, находящихся в этих странах.

Ближний Восток
дроны
Иран
Саудовская Аравия
