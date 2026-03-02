Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов

В столичном отеле на улице Тверской нашли труп бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова. NEWS.ru рассказывает, что известно о смерти предпринимателя и чем он запомнился.
Медики пытались спасти
О том, что бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве, в том числе сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Telegram-канал «ЧП НТВ» рассказывает, что в номере, где находился мужчина, был обнаружен пистолет.
Медики появились в номере, пока предприниматель еще был жив. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными.
Дверь закрыта изнутри
Telegram-канал Baza уточняет, что ЧП произошло в жилом комплексе Vesper Tverskaya. Попасть в квартиру к Джабраилову долго не удавалось — дверь была заперта изнутри.
Врачи смогли приступить к реанимации лишь после вскрытия замка. В итоге в больницу бизнесмена доставили только спустя 2,5 часа. К этому моменту Джабраилов потерял много крови и находился без сознания.
Предполагается, что экс-сенатор пошел на роковой шаг в час ночи, а скончался только спустя два-три часа.
Комментировал события в Иране
За 12 часов до самоубийства мужчина записал видеосообщение, в котором прокомментировал военные действия на территории Ирана.
«Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы. Желаю всем, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия. И чтобы вы быстрее вернулись домой. Всем добра, любви и счастья», — сказал бизнесмен.
Еще в 2020 году сообщалось, что Джабраилов попадал в больницу после попытки суицида, но его успели спасти. Тогда он попытался покончить с собой в московской гостинице на Измайловском шоссе.
Находки в файлах Эпштейна
Недавно фотографии предпринимателя нашли в опубликованных Минюстом США материалах по делу Джеффри Эпштейна. Позже он подтверждал, что «социально общался» с одной из любовниц финансиста.
«Я видел Эпштейна, когда он приезжал в Россию в общей компании», — рассказывал aif.ru Умар Джабраилов.
Красивое время с Ксенией Собчак
Также предприниматель известен как один из самых ранних спутников журналистки Ксении Собчак. Он вступил с ней в отношения в возрасте 40 лет, когда самой телеведущей было 19.
«Ей 19, мне чуть больше 40... как молоды мы были, как искренне любили», — писал миллиардер в соцсетях.
Собчак тогда ответила бывшему избраннику под публикацией: «Да, это было очень красивое время».
После известий о смерти предпринимателя Собчак опубликовала в Telegram-канале теплые воспоминания об отношениях с ним.
«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке „Миллионер“ в самом модном тогда ресторане „Сан-Мишель“ являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность», — написала Собчак.
Также она вспомнила, что именно к ней Джабраилов обратился в сложный период, когда страдал от наркотической зависимости.
«Спустя много лет, когда у него были проблемы с наркотиками, Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интервью, психологически высказаться и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание. Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым», — заключает телеведущая.
