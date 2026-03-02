Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:53

Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов

Умар Джабраилов, 2024 год Умар Джабраилов, 2024 год Фото: t.me/u_dzhabrailov_official
В столичном отеле на улице Тверской нашли труп бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова. NEWS.ru рассказывает, что известно о смерти предпринимателя и чем он запомнился.

Медики пытались спасти

О том, что бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве, в том числе сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Telegram-канал «ЧП НТВ» рассказывает, что в номере, где находился мужчина, был обнаружен пистолет.

Медики появились в номере, пока предприниматель еще был жив. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

Дверь закрыта изнутри

Telegram-канал Baza уточняет, что ЧП произошло в жилом комплексе Vesper Tverskaya. Попасть в квартиру к Джабраилову долго не удавалось — дверь была заперта изнутри.

Врачи смогли приступить к реанимации лишь после вскрытия замка. В итоге в больницу бизнесмена доставили только спустя 2,5 часа. К этому моменту Джабраилов потерял много крови и находился без сознания.

Предполагается, что экс-сенатор пошел на роковой шаг в час ночи, а скончался только спустя два-три часа.

Комментировал события в Иране

За 12 часов до самоубийства мужчина записал видеосообщение, в котором прокомментировал военные действия на территории Ирана.

«Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы. Желаю всем, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия. И чтобы вы быстрее вернулись домой. Всем добра, любви и счастья», — сказал бизнесмен.

Еще в 2020 году сообщалось, что Джабраилов попадал в больницу после попытки суицида, но его успели спасти. Тогда он попытался покончить с собой в московской гостинице на Измайловском шоссе.

Находки в файлах Эпштейна

Недавно фотографии предпринимателя нашли в опубликованных Минюстом США материалах по делу Джеффри Эпштейна. Позже он подтверждал, что «социально общался» с одной из любовниц финансиста.

«Я видел Эпштейна, когда он приезжал в Россию в общей компании», — рассказывал aif.ru Умар Джабраилов.

Красивое время с Ксенией Собчак

Также предприниматель известен как один из самых ранних спутников журналистки Ксении Собчак. Он вступил с ней в отношения в возрасте 40 лет, когда самой телеведущей было 19.

«Ей 19, мне чуть больше 40... как молоды мы были, как искренне любили», — писал миллиардер в соцсетях.

Собчак тогда ответила бывшему избраннику под публикацией: «Да, это было очень красивое время».

После известий о смерти предпринимателя Собчак опубликовала в Telegram-канале теплые воспоминания об отношениях с ним.

«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке „Миллионер“ в самом модном тогда ресторане „Сан-Мишель“ являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность», — написала Собчак.

Также она вспомнила, что именно к ней Джабраилов обратился в сложный период, когда страдал от наркотической зависимости.

«Спустя много лет, когда у него были проблемы с наркотиками, Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интервью, психологически высказаться и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание. Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым», — заключает телеведущая.

