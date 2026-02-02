Умар Джабраилов объяснил, как его имя оказалось в файлах Эпштейна Умар Джабраилов подтвердил подлинность переписки с Максвелл из файлов Эпштейна

Российский бизнесмен Умар Джабраилов в разговоре с Telegram-каналом Baza подтвердил, что был знаком с Гислейн Максвелл — бывшей помощницей американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Поводом стали новые рассекреченные файлы по делу финансиста.

Согласно материалам, в мае 2001 года Джабраилов отправил Максвелл дружеское письмо, в котором сообщал о возвращении из Лондона и просил уточнить дату ее визита в Россию, чтобы организовать встречу. В ответном письме Максвелл сообщила о срочном вылете во Францию, но пообещала прибыть в Москву на следующей неделе вместе с Джеффри Эпштейном и еще одним человеком. В комментарии Baza Джабраилов признал подлинность этой переписки.

Это моя переписка с Гислейн Максвелл. Мы с ней социально дружили и отдыхали в разных частях Европы общей компанией. Вот и все. Дружеское послание своей знакомой, с которой мы дружили в те годы, — заявил бизнесмен, указав на дату письма.

Он подчеркнул, что это было лишь дружеское общение, и не уточнил, состоялась ли запланированная в 2001 году встреча. Ранее фотографии Джабраилова уже публиковались в материалах Минюста США по делу Эпштейна. Сам предприниматель не отрицал знакомства с ним, но утверждал, что никогда не находился с ним в дружеских отношениях.

Ранее стало известно, что новые документы по делу Эпштейна содержат множество упоминаний кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Ее имя встречается в материалах более тысячи раз.