Британия намертво вцепилась в Украину и не пускает ее в ЕС: что случилось

Европа не желает мира на Украине, опасаясь, что прекращение конфликта усилит давление внутри Евросоюза на фоне стремления Киева в ЕС, заявил бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд. Дипломат убежден, что ускоренное вступление Украины в «этот клуб» может привести к началу прямого конфликта Европы с Россией. Насколько справедливы такие опасения и какого давления внутри Евросоюза следует на самом деле опасаться европейцам, читайте в материале NEWS.ru.

Чего опасается бывший британский посол Прауд

Европейцы не хотят нормализации отношений с Россией и не желают, чтобы конфликт закончился, заявил Иэн Прауд в эфире на YouTube. По словам дипломата, мирное соглашение могло бы вызвать усиление внутреннего давления внутри Евросоюза, когда Украина будет стремиться вступить в ЕС. Экс-посол также выразил опасение, что ускоренное вступление Киева в Евросоюз может привести к полномасштабной войне с Россией, поскольку Украина крайне враждебно настроена в отношении РФ и будет требовать того же от европейцев.

Ранее Прауд заявлял, что Евросоюз должен перестать поддерживать Украину во главе с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, украинский лидер всячески избегает мирного урегулирования конфликта, чтобы удержаться у власти. Дипломат отмечал, что Зеленский рассчитывает на продолжение боевых действий с помощью европейской поддержки.

Какого «давления» внутри ЕС следует реально опасаться европейцам

Речь не о каком-то давлении внутри ЕС из-за того, что Украина стремится вступить в клуб, уверен политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. По его словам, абсолютное большинство стран — членов Евросоюза выступает против вступления Украины.

«Дело в другом. После поражения Украины и мирного соглашения усилится давление на предмет поиска виноватых в том, что Евросоюз потратил на это проигрышное дело сотни миллиардов евро налогоплательщиков, — сказал собеседник NEWS.ru. — Вот это будет давление. Крайней станет, безусловно, Еврокомиссия, тем более в ситуации, когда под соусом украинской войны Урсула фон дер Ляйен сконцентрировала в руках ЕК невиданные ранее полномочия. Крайними будут европейские лидеры, те же Шольц и Макрон, которые требовали выделения денег на Украину. Это повлечет за собой отставки и, возможно, даже какие-то посадки».

Почему британский дипломат беспокоится о Евросоюзе

Великобритания не член ЕС, напомнил политолог Юрий Светов. По его словам, Украина в составе Евросоюза британцам тоже не нужна.

«Британии нужна сама Украина — чтобы ее эксплуатировать. Посмотрите на реальные шаги: уже создан британский штаб, выделено 200 млн фунтов стерлингов, подготовлены офицеры. Британцы, по их представлению, хотят реализовать давнюю задачу — взять под контроль территорию Украины, — объяснил аналитик NEWS.ru. — Вспомните Крымскую войну 1855 года: тогда британские корабли присутствовали в регионе, и цель была аналогичной — контроль над стратегическими территориями. Сейчас, по их расчету, появился удачный момент. Три ключевых пункта, которые, по их замыслу, следует контролировать, — Львов, Киев и, главное, Одесса».

Почему вступление Украины в ЕС не несет дополнительных рисков войны

Опасения английского дипломата насчет того, что принятие Украины в Евросоюз несет риски начала масштабной войны Европы с Россией, либо лицемерны, либо наивны, заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

Военные учения НАТО Фото: IMAGO/Bernhard Herrmann/Global Look Press

«Европе не нужна Украина внутри — чтобы агрессивная и неподконтрольная сила ускоряла войну с Россией, — отметил эксперт. — Но сам принципиальный вопрос о войне с Россией уже решен. Европа готовится к полномасштабным боевым действиям — об этом свидетельствуют мобилизация ресурсов и военной промышленности, а также заявления политиков. Из армии малой, урезанной Украины после мира с Россией будет создан ударный костяк под руководством европейских офицеров. И в этом случае Киев как часть ЕС европейцам также не нужен».

Вступление Украины в Евросоюз не несет рисков дополнительной войны с Россией, уверен Мирзаян. По его мнению, вступление Украины в НАТО могло бы вызвать такую реакцию, но не в Евросоюз.

«Потому что ЕС — это не военный блок. И заметьте, позиция Москвы, много раз озвученная президентом России Владимиром Путиным: мы абсолютно не против включения Украины в Евросоюз — мы против включения Украины в НАТО. Об этом говорил не раз и не два российский лидер», — подчеркнул эксперт.

