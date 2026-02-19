Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 15:02

Выборы или переворот. Залужный обвинил Зеленского в провале: что происходит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный впервые открыто возложил ответственность на президента Украины Владимира Зеленского за провал наступления 2023 года. Он заявил, что тот не выделил необходимых ресурсов для реализации военного плана. Также экс-главком обвинил политическое руководство Украины в ошибочном изменении стратегии «контрнаступа». Кто на самом деле виноват в провале операции и почему претензии Залужного озвучены именно сейчас — в материале NEWS.ru.

Что известно об «ошибочной» смене стратегии операции ВСУ

Экс-главком ВСУ обвинил президента Зеленского в провале украинского контрнаступления 2023 года. По словам Залужного, разработанный им совместно с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева выделить необходимые ресурсы.

Залужный пояснил, что изначально задумывался массированный удар «единым кулаком» в Запорожской области с последующим выходом к Азовскому морю. Однако из-за вмешательства политиков силы были рассредоточены по широкому фронту, что ослабило ударный потенциал.

Контрнаступление ВСУ стартовало 4 июня 2023 года сразу на трех направлениях — Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском. Киев задействовал в операции бригады, прошедшие подготовку у инструкторов НАТО и оснащенные западной военной техникой. Уже спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал полный провал украинского плана.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В чем личная вина Залужного

Залужный не в первый раз высказывается по поводу контрнаступления, напомнил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Действительно, согласно разработанной схеме, шла концентрация воинского контингента на одном направлении — Запорожском. Целью было выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

«В результате же силы были размазаны по всему фронту, поэтому не был достигнут тот эффект, на который они рассчитывали. Однако задача военных как раз заключается в том, чтобы убедить политическое руководство в необходимости принятия тех или иных решений, — отметил экс-нардеп в беседе с NEWS.ru. — Но Залужный сейчас пытается возложить ответственность на Зеленского, утверждая, что тот не дал достаточно ресурсов. Я помню эту историю: речь шла о том, что нельзя выстроить контрнаступление, не прикрыв небо без достаточного количества самолетов. На тот момент Украина еще не получала истребители F-16».

По словам эксперта, неудачное контрнаступление существенно повлияло на дальнейшие события на передовой и стало уязвимым местом для экс-главкома ВСУ. Однако на тот момент Залужный «мог настоять на своем».

С чем может быть связана атака экс-главкома ВСУ на Зеленского

Атака Залужного может быть связана с изменением позиции Великобритании по Зеленскому, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. Лондон склоняется к тому, что в войне нужна передышка. И передышка эта нужна еще европейцам, чтобы Украина пошла на временный мир с Россией.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

«Зеленский же понимает, что временная остановка боевых действий для него не то что смерти подобна, а означает смерть. Выборы или переворот — его не устраивает ни то, ни другое, — сказал аналитик NEWS.ru. — Сам факт присутствия британской делегации в Женеве и то, как Зеленский реагировал на переговоры, то, что он говорил после этого в интервью, — это просто полнейшее хамство. Видимо, Зеленский уже надоел всем. Соответственно, вот и выпустили Залужного, с которым в Лондоне уже хорошо познакомились и поработали, он готовый кандидат в президенты, так что с этим и связана его атака на Зеленского, судя по всему».

Почему обвинения Залужного прозвучали именно сейчас

Будучи креатурой британцев, Залужный рассматривается как один из возможных кандидатов на пост президента Украины, пояснил Килинкаров. Великобритания активно продвигает кандидатуру экс-главкома ВСУ.

«Именно по этой причине Залужный перекладывает вину за провальное контрнаступление на Зеленского, — подчеркнул эксперт. — Можно сказать, что таким образом Залужный готовит почву для возможных президентских выборов. Но делает он это, по моему мнению, невнятно и неуверенно».

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов высказал мнение, что Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах.

