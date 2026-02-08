Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть

Выборы на Украине могут начаться уже в ближайшее время. Что об этом известно, будет ли участвовать нынешний президент Владимир Зеленский, признает ли Россия итоги голосования?

Когда пройдут выборы президента на Украине

Украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы президента, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. По мнению Вашингтона, выборы можно организовать быстро.

«Источники сообщили в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с Россией к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае», — пишет агентство.

Кто поборется за Банковую

Зеленский допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на возможных выборах главы государства. Он подчеркнул, что решение будет зависеть от того, как завершится конфликт. Зеленский также добавил, что иногда думает о переизбрании, но сейчас этот вопрос не находится в приоритете.

«Если я сделаю больше, чем могу, тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно», — отметил он.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования.

«Вполне возможно, что на переговорах в США [Дональд] Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) также поднимал вопрос проведения выборов на Украине. Не зря СМИ начали говорить о желании Залужного уйти в отставку. Вполне вероятно, что он захочет участвовать в этой гонке. Когда [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) говорит о референдуме в отношении судьбы Донбасса, то вполне возможно, что его предполагается совместить с выборами. Но при этом, естественно, им выдвигается много предварительных условий, например перемирие минимум на 60 дней, чтобы успеть подготовить это голосование», — высказался Кортунов.

Он отметил, что, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль. По его мнению, для Зеленского наилучшим вариантом было бы одержать победу на выборах в условиях перемирия, при этом вопрос о статусе Донбасса решился бы путем отрицательных голосов избирателей.

«Это позволило бы Зеленскому вернуть себе легитимность и одновременно вернуться к ведению боевых действий. А на протяжении этого перемирия можно было бы рассчитывать на получение дополнительных ресурсов со стороны европейских партнеров Киева. По крайней мере, можно предположить, что такая схема где-то сейчас в Киеве обсуждается. План подлый, но вполне в его стиле», — заключил Кортунов.

Признает ли Россия итоги выборов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что признание Россией итогов выборов на Украине в случае их проведения будет зависеть от того, как эти выборы пройдут. По его словам, «нужно смотреть на ситуацию».

«Зависит от того, как выборы пройдут. Они же могут по-разному пройти», — подчеркнул политик.

Он также напомнил, что Россия в прошлом признавала результаты украинских выборов, на которых были избраны Петр Порошенко и Владимир Зеленский, несмотря на то что жители Донбасса не могли голосовать. Медведев уточнил, что на тот момент вооруженного конфликта между государствами не было.

