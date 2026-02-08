Дроны РФ разнесли подачку Запада ВСУ, «дефицит» танков: что будет дальше

Дроны РФ разнесли подачку Запада ВСУ, «дефицит» танков: что будет дальше

Самолет привез на Украину западное оружие для ВСУ и попал под удар беспилотников, в Ростехе объяснили, грозит ли России дефицит военной техники, кандидатам в водители могут разрешить сдавать экзамены на права без предъявления медицинской справки — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Герани» атаковали самолет с ценным грузом для ВСУ

Российские дроны «Герань-2» атаковали в ночь на 8 февраля украинский военный аэродром в Миргороде, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». По имеющейся информации, удар был нанесен после прибытия на базу транспортного самолета Ан-124 с грузом оружия для ВСУ.

«Российские БПЛА-камикадзе типа „Герань-2“ атаковали украинский военный аэродром в Миргороде Полтавской области, куда, по некоторым данным, прибыл транспортный самолет с грузом оружия для ВСУ», — уточнил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Британский военный аналитик Александр Меркурис в свою очередь заявил о значительном росте эффективности российских войск в противодействии американским РСЗО HIMARS. По его словам, недавно в течение всего нескольких часов ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации сразу шесть таких реактивных систем.

«Я заметил, что в последнее время украинцы все реже используют беспилотники и все чаще — ракетные установки HIMARS. Однако это дало русским возможность отслеживать, находить и уничтожать их <…> почти без труда», — подчеркнул эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Согласно последним данным, ВСУ за минувшие сутки потеряли на передовой более 1,1 тыс. военнослужащих. По информации Минобороны РФ, потери противника в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 210 человек.

Бойцы «Запада» ликвидировали более 150 солдат ВСУ, «Центра» — свыше 205, «Востока» — до 390. Военнослужащие Южной группировки уничтожили около 120 солдат украинской армии, а военнослужащие «Днепра» — до 30 человек, уточнили в министерстве.

Кроме того, российская армия уничтожила командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ на Сумском направлении. В силовых структурах добавили, что она занималась поставкой минных заграждений.

«В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБр разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области», — отметил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Оснащение РФ на зависть — Ростех разбил надежды врага

России не грозит дефицит танков, несмотря на заявления противника, заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. По его словам, присутствие новой и модернизированной военной техники в зоне боевых действий только растет.

«Существенно повышены боевые возможности и живучесть машин. Выстроена отточенная система их эвакуации и ремонта, что позволяет быстро возвращать танки в строй. Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся», — отметил эксперт.

Боевая работа экипажа танка Т-90М «Прорыв» полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Он добавил, что в зоне специальной военной операции наблюдается все больше танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Оздоев уточнил, что Уралвагонзавод нарастил выпуск техники в несколько раз, при этом сами машины постоянно дорабатываются и улучшаются.

Танки семейств Т-72 и Т-90 составляют основу бронетанковых войск России. Т-90М «Прорыв» — модернизированная версия платформы танка Т-90, различные модификации которого производятся с 1992 года. Машина получила новую башню и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка.

Ранее Оздоев рассказал, что в зоне СВО успешно используется новейшая радиолокационная станция российского производства, способная обнаруживать в том числе микробеспилотники. Она отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

Станция обзора воздушного пространства, разработанная холдингом «Высокоточные комплексы», может размещаться на пикапы и другой автотранспорт. Это позволяет развертывать ее на неподготовленных позициях и даже вести работу на марше в ходе коротких остановок, что повышает ее выживаемость на поле боя. Ключевым преимуществом системы является способность обнаруживать беспилотные летательные аппараты всех типов. Среди них и малогабаритные.

Кандидатам в водители рассказали о приятном новшестве

Жителям России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Нововведение коснется тех, кто будет подавать заявление на сдачу экзамена через портал госуслуг. Освобождение от предоставления справки станет возможным, если необходимые сведения о состоянии здоровья кандидата в водители уже внесены в единую государственную электронную систему.

В настоящее время стандартный пакет документов для допуска к экзамену включает паспорт, медицинское заключение установленного образца и документ, подтверждающий окончание автошколы.

Инспекторы ГИБДД Свердловской области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом категории B Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Адвокат Михаил Петров напомнил, что в РФ с 1 марта 2027 года информация о некоторых заболеваниях будет сразу поступать в ГИБДД из медицинских учреждений. Если заболевание входит в перечень противопоказаний, водительские права будут аннулированы автоматически.

Помимо известных противопоказаний, таких как эпилепсия, тяжелые психические расстройства или наркотическая зависимость, в список официально включены расстройства аутистического спектра и серьезные формы дальтонизма. Специалисты рекомендуют водителям проходить медосмотры не только в обязательном порядке, но и добровольно при появлении тревожных симптомов, чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем и предотвратить возможные аварийные ситуации на дороге.

Читайте также:

Рывок ВС РФ и обратный отсчет до победы: новости СВО на вечер 8 февраля

Больше никаких «схем Долиной»: как изменятся сделки с недвижимостью?

Оттепель с ледяным ливнем уже на пороге: прогноз погоды в Москве на неделю

Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости

Детские трупы в сауне и педофил-убийца: главные ЧП недели