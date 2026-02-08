Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 10:46

ВСУ остались без «минного» командного пункта на Сумском направлении

На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ

Российская армия уничтожила командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ на Сумском направлении, пишет РИА Новости. В силовых структурах добавили, что она занималась поставкой минных заграждений. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБр разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области, — рассказали агентству.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение села Поповка в Сумской области создало условия для развития наступления российских войск по двум направлениям. По его словам, от населенного пункта открываются пути для продвижения как на северо-запад, так и на юго-восток.

До этого беженка из населенного пункта Щербина по имени Ирина рассказала, что бойцы ВСУ занимали гражданские бомбоубежища в Димитрове, выгоняя оттуда мирных жителей. По ее словам, некоторые объекты строились еще в 50-е годы, поэтому в них были хорошие условия.

