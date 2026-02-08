Раскрыты перспективы для ВС России после освобождения Поповки Марочко: освобождение Поповки позволяет ВС РФ наступать на двух участках фронтах

Освобождение села Поповка в Сумской области создало условия для развития наступления российских войск по двум оперативным направлениям, заявил ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, от населенного пункта открываются пути для продвижения как на северо-запад, так и на юго-восток.

Эксперт отметил, что успех уже получил частичное развитие. В частности, подразделения ВС РФ продвинулись юго-восточнее Поповки, в район Александровки. Марочко выразил уверенность, что этот населенный пункт также будет освобожден в ближайшее время.

Я думаю <…>, наши ребята будут развивать успех как в северо-западном, так и юго-восточном направлении, — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу и 381 беспилотный аппарат самолетного типа. Кроме того, системам ПВО удалось перехватить девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.