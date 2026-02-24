«Еще не было»: Марочко оценил риски из-за появления ядерного оружия у Киева Военэксперт Марочко: ядерное оружие у Киева станет серьезной угрозой для России

Возможная передача ядерного оружия Киеву является серьезнейшей угрозой для России со времен Великой Отечественной войны, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он также выразил надежду, что в европейских столицах здравый смысл возобладает.

Это действительно серьезнейшая угроза, которой со времен Великой Отечественной войны еще не было. <…> Я думаю, что все-таки здравый смысл возобладает над тем безумством, которое сейчас происходит из-за недальновидных бездумных политиков Запада, — заявил он.

По его словам, это может стать вызовом для мира посильнее Карибского кризиса. Марочко напомнил, что на Украине идет реальная конфронтация.

Ранее российская разведка допустила, что Лондон и Париж изучают возможность снабдить Украину ядерным оружием. По версии СВР, это может быть замаскировано под программу развития украинского ядерного арсенала, в то время как реальное происхождение оружия будет западным.

При этом военкор Александр Коц предложил провести испытания ядерного оружия на Новой Земле, чтобы напомнить о последствиях его применения. Таким образом он в своем Telegram-канале призвал ответить на возможную передачу Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву.