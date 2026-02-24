Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 19:36

«Еще не было»: Марочко оценил риски из-за появления ядерного оружия у Киева

Военэксперт Марочко: ядерное оружие у Киева станет серьезной угрозой для России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Возможная передача ядерного оружия Киеву является серьезнейшей угрозой для России со времен Великой Отечественной войны, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он также выразил надежду, что в европейских столицах здравый смысл возобладает.

Это действительно серьезнейшая угроза, которой со времен Великой Отечественной войны еще не было. <…> Я думаю, что все-таки здравый смысл возобладает над тем безумством, которое сейчас происходит из-за недальновидных бездумных политиков Запада, — заявил он.

По его словам, это может стать вызовом для мира посильнее Карибского кризиса. Марочко напомнил, что на Украине идет реальная конфронтация.

Ранее российская разведка допустила, что Лондон и Париж изучают возможность снабдить Украину ядерным оружием. По версии СВР, это может быть замаскировано под программу развития украинского ядерного арсенала, в то время как реальное происхождение оружия будет западным.

При этом военкор Александр Коц предложил провести испытания ядерного оружия на Новой Земле, чтобы напомнить о последствиях его применения. Таким образом он в своем Telegram-канале призвал ответить на возможную передачу Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву.

Россия
Украина
ядерное оружие
Андрей Марочко
