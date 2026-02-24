Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 14:47

Военкор предложил ответ на планы Запада дать «ядерку» Украине

Военкор Коц предложил провести испытания ядерного оружия на Новой Земле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Военкор Александр Коц предложил провести испытания ядерного оружия на Новой Земле, чтобы напомнить о последствиях его применения. Таким образом он в своем Telegram-канале призвал ответить на возможную передачу Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву.

Париж и Лондон хотят дать Киеву «ядерку». <…>.Как отвечать на новую угрозу России? Кроме угрозы ответного удара, в этом случае ничем противника не пронять. <…> В который уже раз повторим: что мешает нам подорвать мегатонну-другую на Новой Земле? С трансляцией «гриба» по всем СМИ и соцсетям. На Западе явно стали забывать о том, что такое ядерное оружие и каковы глобальные последствия его применения, — написал он.

Коц напомнил, что если Париж и Лондон дадут Киеву оружием массового уничтожения, это поставит мир на грань ядерной войны. По его словам, власти Украины могут ударить им по Донецку или по Москве.

В Службе внешней разведки России ранее высказали предположение, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По информации ведомства, такая передача может быть завуалирована под разработку собственного ядерного арсенала Украиной, хотя фактически оружие будет иметь западное происхождение.

Александр Коц
Россия
ядерное оружие
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии раскрыли масштаб помощи Украине
Хинштейн рассказал, как Курская область отвечает на атаки дронов
Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.