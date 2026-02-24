Военкор предложил ответ на планы Запада дать «ядерку» Украине

Военкор Александр Коц предложил провести испытания ядерного оружия на Новой Земле, чтобы напомнить о последствиях его применения. Таким образом он в своем Telegram-канале призвал ответить на возможную передачу Францией и Великобританией ядерного оружия Киеву.

Париж и Лондон хотят дать Киеву «ядерку». <…>.Как отвечать на новую угрозу России? Кроме угрозы ответного удара, в этом случае ничем противника не пронять. <…> В который уже раз повторим: что мешает нам подорвать мегатонну-другую на Новой Земле? С трансляцией «гриба» по всем СМИ и соцсетям. На Западе явно стали забывать о том, что такое ядерное оружие и каковы глобальные последствия его применения, — написал он.

Коц напомнил, что если Париж и Лондон дадут Киеву оружием массового уничтожения, это поставит мир на грань ядерной войны. По его словам, власти Украины могут ударить им по Донецку или по Москве.

В Службе внешней разведки России ранее высказали предположение, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По информации ведомства, такая передача может быть завуалирована под разработку собственного ядерного арсенала Украиной, хотя фактически оружие будет иметь западное происхождение.