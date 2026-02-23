Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 16:27

Коц увидел украинский след в мексиканских уличных войнах

Коц допустил, что в мексиканских уличных войнах может быть украинский след

Фото: dpa/Global Look Press
В мексиканских уличных войнах может прослеживаться украинский след, заявил военный корреспондент Александр Коц в мессенджере MAX. По его мнению, тактика, по которой действуют боевики наркокартелей, указывает на то, что они могли пройти подготовку в зоне украинского конфликта на стороне ВСУ.

Украинский след в мексиканских уличных войнах. Отдельный и принципиально важный момент в мексиканских столкновениях — эволюция тактики картеля, — написал Коц.

Среди основных доказательств этой версии, как полагает Коц, управление дронами, включая разведку, корректировку, сбросы и FPV-камикадзе, действия малых штурмовых групп в городе, координация ударов и отход под огнем. Именно эти элементы, считает Коц, сейчас активно применяются в Мексике. Для картеля беспилотники и тактика малых подразделений стали способом вести асимметричную войну против регулярной армии и полиции, а также давить на гражданское население.

Официально Киев отрицает какое-либо сотрудничество с наркокартелями. Однако, по мнению военкора, совокупность косвенных признаков делает эту версию вполне правдоподобной. Происходящее в Мексике, резюмирует он, подтверждает тревожную тенденцию: современные войны превращаются в полигоны не только для регулярных армий, но и для криминальных и террористических структур, которые перенимают технологии и тактику.

Ранее сообщалось, что волна насилия охватила сразу пять штатов Мексики, среди которых Халиско, Мичоакан и Герреро. Силовики сообщают о задержании 11 человек в Тихуане, однако беспорядки продолжают распространяться по регионам, где позиции картеля были наиболее сильны.

