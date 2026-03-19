19 марта 2026 в 14:27

Пьяный дебошир разбил протезом стекло машины скорой помощи

В Искитиме мужчина разбил протезом стекло кареты скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новосибирской области мужчина разбил стекло автомобиля скорой помощи своим протезом, передает Telegram-канал «112». После этого дебошир заявил, что «поедет сидеть» и попытался сбежать на одной ноге. Его оперативно задержали.

Все произошло 15 марта в Искитиме. По информации канала, двое нетрезвых местных жителей напали на бригаду скорой помощи. Один из нападавших грубо высказывался в адрес медицинских работников, обвиняя их в потере своей ноги.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 21-летнего молодого человека обвинили в хулиганстве с применением оружия. Он также стал фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества. Инцидент произошел в автобусе, где обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на водителя. В результате нарушители повредили автобус и угрожали другому мужчине в торговом павильоне.

До этого в Москве задержали женщину, подозреваемую в разбойном нападении. Она угрожала сотрудникам пункта выдачи товаров и салона связи предметом, похожим на пистолет, требуя деньги. В настоящее время она помещена в СИЗО, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Новосибирская область
дебоширы
скорая помощь
нападения
