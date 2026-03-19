Пьяный дебошир разбил протезом стекло машины скорой помощи

В Новосибирской области мужчина разбил стекло автомобиля скорой помощи своим протезом, передает Telegram-канал «112». После этого дебошир заявил, что «поедет сидеть» и попытался сбежать на одной ноге. Его оперативно задержали.

Все произошло 15 марта в Искитиме. По информации канала, двое нетрезвых местных жителей напали на бригаду скорой помощи. Один из нападавших грубо высказывался в адрес медицинских работников, обвиняя их в потере своей ноги.

