Женщина угрожала сотрудникам ПВЗ пистолетом и требовала отдать ей деньги Полиция задержала женщину за нападение с пистолетом на пункт выдачи в Москве

В Москве задержали женщину, которая угрожала сотрудникам пункта выдачи и салона связи предметом, похожим на пистолет, и требовала денег, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин. По его словам, которые приводит РИА Новости, по данному факту возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Предварительно установлено, что в вечернее время суток в пункт выдачи товаров на Волгоградском проспекте зашла женщина. Подойдя к стойке обслуживания, она достала из пакета предмет, внешне схожий с пистолетом, и направила его на работника, требуя передать ей имеющиеся денежные средства, — сообщил он.

Получив отказ, женщина переключилась на работника отделения сотовой связи, которое находилось в том же помещении. Но и там ей ответили отказом и пригрозили вызвать полицию. После этого нападавшая скрылась.

Оперативники быстро установили личность грабительницы и задержали ее на улице Юных Ленинцев. В ходе проверки выяснилось, что 35-летняя фигурантка уже находится в федеральном розыске за преступление, совершенное в Санкт-Петербурге. Злоумышленницу уже поместили в СИЗО, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области и полицейские задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в краже имущества на сумму свыше 10 млн рублей. Злоумышленники разбили стекло автомобиля у торгового центра на Каширском шоссе и похитили портфель с крупной суммой денег и ценными вещами.