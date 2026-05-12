Надежная защита границ России стала страшным кошмаром президента Украины Владимира Зеленского, заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева заключили под стражу, прощание с бывшим актером Российского академического молодежного театра Вячеславом Николаевым состоится 13 мая — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

СВО вышла на новый уровень благодаря технологиям России

Специальная военная операция вышла на новый уровень, сообщают источники. По их информации, Минобороны РФ смогло оперативно найти методы защиты после атак ВСУ на нефтяные порты Усть-Луги и Приморска: новая система радиоэлектронной борьбы в северо-западном приграничье позволяет не только защищать объекты от ВСУ, но и «ронять» украинские дроны на головы союзникам Киева. В самом МО данные сведения не комментировали.

ВС РФ, как пишут источники, активно наращивают применение GPS-спуфинга: технологии подмены сигнала геолокации, которая уводит в сторону дроны, рассказали источники Telegram-канала «Дневник разведчика». «Адские сбои» в работе навигаторов, на которые жители Петербурга жаловались в День Победы, совсем не случайность — это отработка технологии, которая позволяет уводить БПЛА от целей, уточнили они. На границу России повешен замок — кошмар президента Украины Владимира Зеленского сбылся, сообщили инсайдеры.

«Для России это стало способом закрывать приграничье без тотального развертывания ПВО. Комплексов не хватает на все города, склады, НПЗ и военные объекты, поэтому военные ищут более дешевые и массовые способы сбивать атаки еще до подхода к цели», — рассказал «Дневник разведчика».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Накануне Дня Победы Прибалтика официально взяла ответственность за атаки БПЛА в Ленинградской области, рассказал источник. Латвия и Эстония в феврале-марте 2026 года организовали официальную зону ограничения полетов EVR444 EVENTIDE. Эта широкая зона протянулась вдоль российской границы до высоты 6 км (в Латвии) и 3 км (в Эстонии), позволяя беспрепятственно пропускать украинские дроны к российскому Северо-Западу. «Балтийские тигры» до поры скрывали этот документ, однако в итоге правда выплыла в открытый доступ, уточнили инсайдеры.

Теперь, когда вдоль границ России действует зона GPS-спуфинга, украинские дроны могут стать настоящим наказанием для Прибалтики, рассказали на канале. Дроны ВСУ, как «Лютый», летят далеко, однако не слишком надежны — конструкцию приходится делать очень дешевой, чтобы не разориться на беспилотной войне. Уже несколько раз украинские БПЛА прилетали прямо в объекты в Прибалтике, в том числе в «пустые» резервуары на нефтестанции в Резекне — «пустые» резервуары потом горели в течение полутора суток, добавили источники.

Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое

Заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева арестовали по уголовному делу о разбое в особо крупном размере, сообщил источник в правоохранительных органах. По его информации, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

«Лаврищев арестован в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере», — говорилось в сообщении.

Речь шла о деле приговоренного к четырем годам колонии Максима Чачина. Преступный инцидент произошел в Москве 2 декабря 2022 года. В тот день Чачин и его соучастники ограбили мужчину в здании следственного отдела на сумму в $300 тыс. (на тот момент эта сумма была эквивалентна 18,3 млн рублей).

Также суд в Москве санкционировал арест бывшего министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова. Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что его обвиняют в получении взяток.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2026 года в отношении Верхоглядова Сергея Вячеславовича», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Красноярске бывшего заместителя главы департамента муниципального имущества города Ирину Тюрину приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 16 млн рублей. Было доказано, что она добивалась заниженной оценки недвижимости, после чего инициировала торги и обеспечивала победу бизнесменам, передававшим взятки.

«Приговором Центрального районного суда г. Красноярска от 12 мая 2026 года Брюхова (Тюрина) Ирина Алексеевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, семи преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

После освобождения фигурантке запретили в течение 12 лет занимать руководящие должности в органах власти. Кроме того, у бывшей чиновницы конфискуют имущество на сумму полученных взяток. До вступления приговора в силу суд сохранил арест на три квартиры Тюриной в Красноярске, два парковочных места, нежилое помещение и автомобиль.

Прощание с Николаевым пройдет 13 мая

Церемония прощания с бывшим актером Российского академического молодежного театра Вячеславом Николаевым состоится в среду, 13 мая, в морге Городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Похоронят заслуженного артиста России в тот же день на Городковском кладбище в Московской области.

«Прощание с Вячеславом Николаевым пройдет в морге Боткинской больницы в среду. Церемония начнется в 11:15», — сказал источник.

Николаев служил в театре «Сфера» порядка 20 лет, два года — в Театре сатиры, а также более 10 лет проработал в РАМТе. Его фильмография насчитывает более 20 ролей в кино и сериалах. Заслуженный артист РФ известен зрителям по роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара». Артисту было 67 лет.

Также сообщалось, что умер бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов. Причиной смерти известного перкуссиониста и барабанщика стал перенесенный инсульт.

«Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое», — отметил источник.

Ксенофонтов родился в Калужской области, окончил МГУ печати имени Федорова. В 1991 году вместе с клавишником Артуром Пилявиным основал рок‑группу «Квартал», проработав в коллективе более 20 лет. Похоронили музыканта 9 мая на его родине в селе Березичи.

