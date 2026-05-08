08 мая 2026 в 18:39

Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»

Бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет

Бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет, заявили в пресс-службе калужской телерадиокомпании «Ника». Там уточнили, что причиной смерти известного перкуссиониста и барабанщика стал перенесенный инсульт.

Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое, — отметили в «Нике».

Ксенофонтов родился в 1959 году в Калужской области, окончил МГУ печати имени Федорова. В 1991 году вместе с клавишником Артуром Пилявиным основал рок‑группу «Квартал», проработав в коллективе более 20 лет. Похоронят музыканта 9 мая на его родине в селе Березичи.

Ранее ушел из жизни бывший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ), заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев, известный зрителям по роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара». Ему было 67 лет.

Новость дополняется…

