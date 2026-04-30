Музыкант Ковалев двумя словами обозначил свое отношение к Макаревичу Ковалев заявил, что при встрече назвал бы Макаревича дураком

Музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев в интервью NEWS.ru признался, что считает лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) неразумным человеком. Хотя, по его словам, песни Макаревич писал и исполнял хорошие.

«Машина времени» — культовые, мое поколение выросло на их песнях. Обидно, что встали по другую сторону баррикад. А Макаревичу я сказал бы при встрече всего два слова: «Дурак ты». Вот и все, — отметил Ковалев.

Так же, по словам предпринимателя, его разочаровал и солист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который недавно получил гражданство Великобритании. Ковалев предположил, что возможно, Гребенщиков и раньше был «не за Россию», просто умело маскировался.

Он уже [Гребенщиков], видимо, совсем отрезанный от нас ломоть. Может, он всегда был против России, а просто зарабатывал деньги здесь. Сложно сказать. В душу не заглянешь, — заключил артист и бизнесмен.

Ранее Ковалев заявил, что замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь является «новоделом дурного вкуса». Общественник предположил, что артист выстроил свой замок для того, чтобы потешить собственное эго.