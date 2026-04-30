30 апреля 2026 в 11:49

Музыкант Ковалев двумя словами обозначил свое отношение к Макаревичу

Ковалев заявил, что при встрече назвал бы Макаревича дураком

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев в интервью NEWS.ru признался, что считает лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) неразумным человеком. Хотя, по его словам, песни Макаревич писал и исполнял хорошие.

«Машина времени» — культовые, мое поколение выросло на их песнях. Обидно, что встали по другую сторону баррикад. А Макаревичу я сказал бы при встрече всего два слова: «Дурак ты». Вот и все, — отметил Ковалев.

Так же, по словам предпринимателя, его разочаровал и солист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который недавно получил гражданство Великобритании. Ковалев предположил, что возможно, Гребенщиков и раньше был «не за Россию», просто умело маскировался.

Он уже [Гребенщиков], видимо, совсем отрезанный от нас ломоть. Может, он всегда был против России, а просто зарабатывал деньги здесь. Сложно сказать. В душу не заглянешь, — заключил артист и бизнесмен.

Ранее Ковалев заявил, что замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь является «новоделом дурного вкуса». Общественник предположил, что артист выстроил свой замок для того, чтобы потешить собственное эго.

Виктория Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Туапсе вывезли 12656 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
ЕС хочет создать новый военный альянс против России в дополнение к НАТО
Известный певец разрушил брак своей новой возлюбленной
Бизнесмен Ковалев объяснил, для чего совместно с Пугачевой покупал квартиру
Психолог объяснила, как мозг человека реагирует на смайлики в чате
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

