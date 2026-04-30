Бизнесмен Ковалев тремя словами охарактеризовал замок Галкина

Замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь является «новоделом дурного вкуса», выразил мнение в интервью NEWS.ru певец и общественный деятель Андрей Ковалев. Он предположил, что артист выстроил свой замок для того, чтобы потешить собственное эго. Сам Ковалев несколько лет назад приобрел в Подмосковье старинную усадьбу Гребнево. По его словам, сделал это не ради пафоса.

Мне стало безумно жалко [усадьбу]. Когда я ее купил, это была помойка с четырехметровым борщевиком и сгоревшими зданиями, почти разрушена. Сейчас стало смыслом моей жизни — восстановление усадьбы…В 2030 году будем отмечать 700-летие усадьбы. А у Галкина — новодел дурного вкуса, — отметил собеседник.

Он добавил, что в результате больших усилий и финансовых вложений удалось вдохнуть жизнь в Гребнево, которое стало уютным и живописным уголком. А вот Галкин бросил и свой «новодел», и Родину, напомнил Ковалев.

В Гребнево приезжаю — душой отдыхаю. Проводим здесь концерты, фестивали, детские спектакли… Причем вход мы сделали бесплатным. Четыре километра набережной, мост… Четырнадцать детских площадок… Дубы, сосны, огромное озеро. На мой взгляд, это лучшее место в мире, никакая заграница не сравнится, — заключил собеседник.

Ранее Ковалев предположил, что певица Алла Пугачева покинула Россию под влиянием своего мужа — Галкина. Вернуться на родину артистка сможет, но только «через покаяние», считает собеседник.

Также он предложил изъять песни певицы в пользу Российской Федерации как интеллектуальное имущество. Речь идет о тех хитах, которые ассоциируются с ее образом. Их можно передать другим артистам, а саму исполнительницу следует забыть в России, считает Ковалев.