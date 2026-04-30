«Галкина влияние»: Ковалев объяснил, почему Пугачева не возвращается в РФ Бизнесмен Ковалев считает, что Пугачева не едет в РФ из-за воздействия Галкина

Певица Алла Пугачева покинула Россию под влиянием своего мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), предположил в интервью NEWS.ru предприниматель и певец Андрей Ковалев. Вернуться на родину артистка сможет, но только «через покаяние», считает собеседник.

Почему она уехала — я думаю, это Галкина влияние. Наверное, он уговорил… Способ вернуться, я считаю, только один — признание совершенных ошибок: публично попросить прощения. Мы, русские, — добрые, простили бы, конечно. Но должен случиться акт покаяния, — подчеркнул Ковалев.

Он добавил, что был лично знаком с артисткой. По его мнению, если бы Алла Борисовна по-настоящему любила Россию, то не покинула бы ее. Даже если не нравится что-то из происходящего в стране, тем более надо оставаться и стараться самому менять ситуацию в лучшую сторону, заключил общественный деятель.

То, что Алла выступила против России, ее огромная ошибка. Ведь если тебе что-то не нравится в стране, оставайся и пытайся исправить ситуацию к лучшему, — подчеркнул Ковалев.

Ранее народный артист России Евгений Стеблов заявил, что ему непонятен мотив отъезда Пугачевой из России после начала СВО, ведь ей на Родине ничего не запрещали. Актер добавил, что также не понимает, почему на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.

Писатель Олег Рой предположил, что Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Рой предположил, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ.