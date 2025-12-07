ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 15:40

Народный артист РФ Стеблов задал острый вопрос об эмиграции Пугачевой

Стеблов: мотивы эмиграции Пугачевой неясны, ведь ей в России ничего не запрещали

Евгений Стеблов Евгений Стеблов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мотив отъезда певицы Аллы Пугачевой из России после начала СВО непонятен, ведь ей на Родине ничего не запрещали, заявил в интервью NEWS.ru народный артист РФ Евгений Стеблов. Он добавил, что также не понимает, почему ранее на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.

Чего эмигрировала-то? Ей кто-то тут запрещал что-то, мешал? Мотивации ее не понимаю. Пугачева никогда не была мне особенно интересна, я не понимал, для чего из нее культ делали здесь. Да, приличная эстрадная певица была, профессиональная. Но таких много, — указал собеседник.

Стеблов добавил, что не считает правильным лишать Пугачеву звания народной артистки СССР, как предлагают некоторые активисты. По его мнению, она и так уже достаточно наказана.

Я бы этого не делал (лишение звания. — NEWS.ru). Она уже и так себя лишила главного — Родины, — резюмировал народный артист РФ, который одним из первых российских деятелей культуры подписал письмо в поддержку СВО и действий президента России в феврале 2022 года.

Ранее писатель Олег Рой предположил, что Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Рой предположил, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ.

Депутат Госдумы Светлана Журова в свою очередь заявила, что Пугачева могла попасть под влияние гипноза. По мнению парламентария, решения артистки не являются самостоятельными.

Евгений Стеблов
Алла Пугачева
шоу-бизнес
артисты
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху отреагировал на идею создания палестинского государства
Раскрыта новая схема мошенников
«Это международная бригада»: Захарова оценила уровень коррупции на Украине
Зима не торопится приходить в столицу
На Украине признались, что не решили вопросы с США на переговорах
Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО
Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря
«Такая нарядная»: Аллегрова закатила небольшой скандал на «Песне года»
В Италии посчитали убытки Европы после отказа от российских энергоносителей
Захарова высказалась о коррупции на Украине
«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман
Конфликт Дерипаски и Набиуллиной исчерпал себя
Идеальная закуска для фуршета: легкие рулетики из цукини с печенью трески
Генерал раскрыл причину безумной попытки прорыва ВСУ в Гуляйполе
Назван фактор, который может сыграть в пользу Лурье в сделке с Долиной
Евгений Стеблов высказался о сыне, который ушел в монастырь
Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей
Во Франции пытаются избавиться от перспективного кандидата в президенты
Появился тизер финального сезона «Пацанов»
«Талантливый человек»: Стеблов высказался о Путине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.