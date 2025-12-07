Народный артист РФ Стеблов задал острый вопрос об эмиграции Пугачевой Стеблов: мотивы эмиграции Пугачевой неясны, ведь ей в России ничего не запрещали

Мотив отъезда певицы Аллы Пугачевой из России после начала СВО непонятен, ведь ей на Родине ничего не запрещали, заявил в интервью NEWS.ru народный артист РФ Евгений Стеблов. Он добавил, что также не понимает, почему ранее на отечественной эстраде из творчества самой обычной, по его мнению, исполнительницы был буквально создан культ.

Чего эмигрировала-то? Ей кто-то тут запрещал что-то, мешал? Мотивации ее не понимаю. Пугачева никогда не была мне особенно интересна, я не понимал, для чего из нее культ делали здесь. Да, приличная эстрадная певица была, профессиональная. Но таких много, — указал собеседник.

Стеблов добавил, что не считает правильным лишать Пугачеву звания народной артистки СССР, как предлагают некоторые активисты. По его мнению, она и так уже достаточно наказана.

Я бы этого не делал (лишение звания. — NEWS.ru). Она уже и так себя лишила главного — Родины, — резюмировал народный артист РФ, который одним из первых российских деятелей культуры подписал письмо в поддержку СВО и действий президента России в феврале 2022 года.

Ранее писатель Олег Рой предположил, что Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Рой предположил, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ.

Депутат Госдумы Светлана Журова в свою очередь заявила, что Пугачева могла попасть под влияние гипноза. По мнению парламентария, решения артистки не являются самостоятельными.