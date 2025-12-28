Главный театр ДНР получил приглашение на гастроли в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил генеральному директору Мариупольского драмтеатра в ДНР Игорю Солонину сертификат на гастроли в городе в 2026 году, передает ТАСС. Церемония состоялась на торжественном открытии восстановленного здания театра в ДНР. Беглов подчеркнул статус городов-побратимов и добавил, что Петербург и Мариуполь «всегда вместе — и в радости, и в трудностях».

В последний раз Мариупольский театр был в Санкт-Петербурге 40 лет тому назад. Мы вас ждем в Санкт-Петербурге на гастролях, — подчеркнул Беглов.

Ранее сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что открытие драматического театра в Мариуполе представляет собой символ возрождения всего Донбасса. Здание, восстановленное специалистами из Санкт-Петербурга, 19 декабря начало продажу билетов на детские и взрослые спектакли.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова до этого заявила, что украинские военнослужащие заманивали людей в театр Мариуполя перед взрывом в 2022 году. Для этого в том числе рядом с театром был установлен пункт раздачи питьевой воды, подчеркнула омбудсмен.