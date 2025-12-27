Новый год — 2026
Киев обвинили в заманивании людей в театр Мариуполя перед взрывом

Омбудсмен Морозова заявила, что ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва

Фото: Александр Иванов/РИА Новости
Военнослужащие Вооруженных сил Украины заманивали людей в театр Мариуполя перед взрывом в 2022 году, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, целью противника было собрать в здании как можно больше гражданских. Для этого в том числе рядом с театром был установлен пункт раздачи питьевой воды.

За несколько дней до взрыва украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей путем установления вблизи пункта раздачи питьевой воды, — сообщила Морозова.

Омбудсмен добавила, что на сегодняшний день драмтеатр Мариуполя полностью восстановлен. По ее словам, уже скоро он вновь начнет выполнять свою миссию.

