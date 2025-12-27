Киев обвинили в заманивании людей в театр Мариуполя перед взрывом Омбудсмен Морозова заявила, что ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва

Военнослужащие Вооруженных сил Украины заманивали людей в театр Мариуполя перед взрывом в 2022 году, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, целью противника было собрать в здании как можно больше гражданских. Для этого в том числе рядом с театром был установлен пункт раздачи питьевой воды.

За несколько дней до взрыва украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей путем установления вблизи пункта раздачи питьевой воды, — сообщила Морозова.

Омбудсмен добавила, что на сегодняшний день драмтеатр Мариуполя полностью восстановлен. По ее словам, уже скоро он вновь начнет выполнять свою миссию.

Ранее юрист Михаил Пирогов предположил, что жительнице Ставрополя, подозреваемой в подготовке террористического акта, может грозить до 20 лет лишения свободы. По его словам, задержанная может рассчитывать на более мягкое наказание, если удастся доказать, что она действовала под принуждением и не понимала своих поступков.