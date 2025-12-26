Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:59

Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе

Юрист Пирогов: жительнице Ставрополя грозит 20 лет тюрьмы за подготовку теракта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Девушке из Ставрополя, подозреваемой в подготовке террористического акта, может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, задержанная может рассчитывать на более мягкое наказание, если удастся доказать, что она действовала под принуждением и не понимала своих поступков.

Девушке, подозреваемой в подготовке теракта [в Ставрополе], грозит серьезное уголовное наказание по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Она предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, если деяние повлекло тяжкие последствия или было совершено группой лиц. Если преступление не было доведено до конца, а также при наличии смягчающих обстоятельств, наказание может быть менее строгим, но все равно значительным, — поделился Пирогов.

Он подчеркнул, что признание вины и активное содействие следствию также являются смягчающими обстоятельствами. По словам юриста, на приговор могут повлиять молодой возраст обвиняемой и отсутствие предыдущих судимостей.

Поступки под воздействием обмана и манипуляций со стороны мошенников — это тоже может быть учтено судом как смягчающее обстоятельство. Срок будет меньше в случае отсутствия реального намерения нанести вред, если будет доказано, что девушка не понимала всей тяжести содеянного и была введена в заблуждение, — заключил Пирогов.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Ставрополе 18-летней девушки, которая планировала теракт против офицера Минобороны России после обмана телефонными мошенниками. Злоумышленники запугали ее уголовным преследованием, что привело к ее вовлечению в преступную деятельность.

теракты
наказания
юристы
Ставрополь
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Россиянам перечислили самые полезные продукты для перекуса
Вооруженный катаной «самурай» напал на завод в Японии
Раскрыто местоположение беглого экс-замгубернатора Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.