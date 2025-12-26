Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе Юрист Пирогов: жительнице Ставрополя грозит 20 лет тюрьмы за подготовку теракта

Девушке из Ставрополя, подозреваемой в подготовке террористического акта, может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, задержанная может рассчитывать на более мягкое наказание, если удастся доказать, что она действовала под принуждением и не понимала своих поступков.

Девушке, подозреваемой в подготовке теракта [в Ставрополе], грозит серьезное уголовное наказание по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Она предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, если деяние повлекло тяжкие последствия или было совершено группой лиц. Если преступление не было доведено до конца, а также при наличии смягчающих обстоятельств, наказание может быть менее строгим, но все равно значительным, — поделился Пирогов.

Он подчеркнул, что признание вины и активное содействие следствию также являются смягчающими обстоятельствами. По словам юриста, на приговор могут повлиять молодой возраст обвиняемой и отсутствие предыдущих судимостей.

Поступки под воздействием обмана и манипуляций со стороны мошенников — это тоже может быть учтено судом как смягчающее обстоятельство. Срок будет меньше в случае отсутствия реального намерения нанести вред, если будет доказано, что девушка не понимала всей тяжести содеянного и была введена в заблуждение, — заключил Пирогов.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Ставрополе 18-летней девушки, которая планировала теракт против офицера Минобороны России после обмана телефонными мошенниками. Злоумышленники запугали ее уголовным преследованием, что привело к ее вовлечению в преступную деятельность.