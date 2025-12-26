Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:51

Молодая россиянка готовила теракт против офицера Минобороны по указке Киева

В Ставрополе задержали девушку за подготовку теракта против офицера Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правоохранители задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Подозреваемая попала под влияние злоумышленников, напугавших ее уголовным преследованием.

В Ставрополе предотвращена противоправная деятельность <...> жительницы Краснодарского края, которая по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего Минобороны РФ, — подчеркнули в ЦОС.

Девушка собиралась закрепить полученное от украинских силовиков СВУ мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных около войсковой части. Ее задержали на месте с поличным. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть». Подготовкой теракта занимался уроженец Винницкой области Украины, действовавший по прямому указанию украинских спецслужб.

теракты
Ставрополь
Минобороны РФ
Украина
ФСБ
