Надежда на смягчение: какое решение по ключевой ставке примет 20 марта ЦБ

На заседании в марте Банк России может рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки, полагают аналитики. Совет директоров ЦБ может вынести решение о ее уменьшении на 0,5% или даже на 1%. Опрошенные NEWS.ru эксперты дали свои прогнозы по поводу уровня «ключа»: какая инфляция ожидает россиян, что будет с курсом рубля, ставками по кредитам, вкладам и ипотеке.

Что будет с ключевой ставкой в 2026 году

По мнению начальника отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрия Дворникова, процесс снижения ставки уже начался, но идет очень медленно. Банк России опускает ключевую ставку «маленькими шагами», следовательно, резкого удешевления заемных средств ждать не стоит.

«Банки уже начали мягко корректировать ставки вслед за действиями Банка России, однако проценты по-настоящему пойдут вниз не в момент первого снижения, а когда сформируется уверенность в долгосрочности тренда. Полагаю, что наиболее ощутимая динамика снижения ставок как по потребкредитам, так и по рыночной ипотеке проявится во втором полугодии 2026 года. К концу года ставки по кредитам могут стать на несколько процентных пунктов ниже, чем сейчас, но все еще будут оставаться двузначными», — отметил он.

Какое решение по ключевой ставке ЦБ может принять 20 марта

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 базовых пунктов, то есть до 15%.

«Можно отметить, что после февральского заседания возросла неопределенность: анонсированная Минфином корректировка бюджетного правила, военные действия на Ближнем Востоке и их влияние на мировую и российскую экономику», — пояснила эксперт.

Тем не менее в части корректировки бюджетного правила неопределенность связана с расходами бюджета в новой конфигурации и источниками финансирования бюджетного дефицита, считает она. Если до заседания уровень возросшей неопределенности не снизится, то сигнал может из умеренно-мягкого вновь стать нейтральным; если же до 20 марта появится больше ясности относительно планов Минфина по сокращению расходов бюджета (особенно в виде официальных документов) — есть вероятность, что мягкий сигнал сохранится, резюмировала Беленькая.

Банк России на ближайшем заседании совета директоров ожидаемо продолжит выбранный в 2025 году им курс на смягчение денежно-кредитной политики, полагает доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации кандидат экономических наук Игорь Балынин.

«ЦБ и на следующем заседании будет снижать значение ставки, так как более низкое значение ключа выступает дополнительным стимулом экономического роста. Более того, такое снижение окажет позитивное воздействие как на стимулирование роста конкуренции среди отечественных производителей, так и на замедление темпов роста цен, в том числе в связи с тем, что использование кредита будет становиться более привлекательным и требовать меньших расходов на уплачиваемые проценты», — отметил эксперт.

Он добавил, что с учетом достаточно скромного шага в 0,5 п. п. на трех заседаниях подряд на следующем она может быть снижена вплоть до 14% (на 1,5 п. п.).

Как снижение ставки скажется на выгодности вкладов

Ставки по вкладам и кредитам всегда реагируют как на принимаемые решения по ключевой ставке, так и на посылаемые Банком России сигналы, объясняют эксперты. И то и другое говорит о том, что денежно-кредитная политика смягчается, а значит, ставки и по вкладам, и по кредитам будут снижаться, уточнил Балынин.

Эксперт предположил, что ставки по вкладам отреагируют быстро — в течение одного — пяти дней (в зависимости от конкретного банка), по кредитам — вероятнее всего, временной лаг реакции составит от одного дня до 2,5 недели. «Ставки по вкладам в ближайший месяц, по моим прогнозам, будут варьироваться, как и прежде, в зависимости от срока, банка и дополнительных опций, от 10 до 16%, в том числе на коротких сроках предложения будут преимущественно в диапазоне 13,5–15,5% с явно выраженным акцентом плавного дальнейшего снижения», — отметил финансист.

Как смягчение денежно-кредитной политики повлияет на доступность кредитов

Как полагает нлавный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, ставки по потребкредитам и ипотеке после решения ЦБ продолжат медленно снижаться.

«В этом году мы ожидаем медленного снижения ставок по кредитам вслед за снижением ключевой ставки и ставок по депозитам. В целом высокие ставки по кредитам могут сохраняться еще долго, поэтому заемщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности», — заключил он.

