ЦБ снизил ключевую до 15,5%: что будет с рублем, кредитами и вкладами

Банк России неожиданно для многих участников рынка продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. По итогам первого в 2026 году заседания совета директоров ключевая ставка опустилась на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. Рассказываем, как это повлияет на курс рубля, стоимость кредитов и доходность вкладов.

Какое решение принял ЦБ

Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 15,50% годовых. Регулятор констатировал возвращение экономики к «траектории сбалансированного роста».

Как отмечает ЦБ, в январе текущего года наблюдалось ускорение роста цен, вызванное преимущественно действием временных факторов. При этом показатели устойчивой ценовой динамики, по оценке ЦБ, не претерпели существенных изменений. «После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — говорится в сообщении Центробанка.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической динамики замедления инфляции и изменения инфляционных ожиданий.

Базовый прогноз регулятора предполагает сохранение жестких денежно-кредитных условий: средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается в диапазоне 13,5–14,5% годовых. Проводимая политика позволит снизить годовую инфляцию до 4,5–5,5% в текущем году. Выхода на устойчивую цель вблизи 4% ЦБ ожидает во втором полугодии 2026 года, с последующим закреплением инфляции на целевом уровне в 2027 году и далее.

Как решение ЦБ повлияет на рубль

По словам председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексея Кузьмина, для валютного рынка это решение означает сохранение стабильности. Резких скачков ставки не произошло, значит, не будет и лишних колебаний курса. А это поддерживает доверие к рублю, говорит собеседник NEWS.ru.

«Заметное влияние на курс доллара мы увидим позже, когда ставка приблизится к диапазону 10–12% годовых. Именно этот уровень станет психологическим порогом: при таком проценте население и бизнес начнут активнее присматриваться к валютным активам», — рассуждает в беседе с NEWS.ru аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Как следствие, рубль может потерять часть своей текущей устойчивости, и доллар к концу года способен подорожать до 88–90 рублей, считает эксперт.

По мнению председателя комиссии Московского отделения «Опоры России» Евгении Ермолаевой, сегодня ключевая ставка ЦБ и курс рубля уже не связаны так жестко, как раньше. Поэтому простым людям нет смысла следить за решением регулятора, чтобы угадать, когда покупать или продавать валюту, говорит собеседница NEWS.ru.

Что будет с ипотекой и ставками по кредитам

А вот на ипотеку ключевая ставка влияет напрямую. Все просто: банки сами занимают деньги под эту ставку (это называется стоимость фондирования), и чем она ниже, тем дешевле они могут давать кредиты.

Самый свежий пример — третий квартал 2025 года. Тогда ЦБ снизил ставку сразу на 2 процентных пункта, и выдача обычных (не льготных) ипотечных кредитов подскочила почти на треть, напоминает Ермолаева. Так что если ставка и дальше будет плавно снижаться, рынок недвижимости начнет оживать.

Ставки по кредитам потянутся вниз, но без резких движений — банки закладывают риски заранее, — говорит NEWS.ru член экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин. Эту точку зрения разделяет Алексей Лоссан. Текущие ставки уже учитывают решения регулятора, и банки не видят оснований для их пересмотра, отмечает аналитик. «К концу года ипотечные ставки могут опуститься до 18–19% годовых, а ставки по потребительским кредитам — в диапазон 16–17%», — прогнозирует он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как изменится доходность вкладов

По словам Лоссана, доходность вкладов зависит не от одного решения ЦБ, а от прогнозов на ближайшие месяцы. Банки уже учли текущую ситуацию, поэтому тренд по депозитам уже сформировался. В среднем по 2026 году ставки по вкладам могут держаться в диапазоне 13–15% годовых, полагает он.

Ставки по вкладам (как и кредитам) продолжат постепенно снижаться, однако процесс этот будет «крайне медленным», говорит в беседе с NEWS.ru главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Что будет с экономикой и ключевой ставкой дальше

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин называет февральское снижение ключевой ставки «большим политическим шагом», напоминая NEWS.ru, что большинство экспертов прогнозировали ее сохранение.

По словам Лоссана, снижение ставки на 0,5 п. п., до 15,5%, выглядело одним из базовых сценариев на фоне противоречивых сигналов. С одной стороны, инфляция по итогам 2025 года оказалась минимальной за несколько лет. С другой — январь 2026 года показал ускорение роста цен из-за индексации тарифов и повышения НДС.

«По всей видимости, даже официальное признание ЦБ инфляционных рисков не перевесило главного аргумента: прежний уровень ставки стал непосильным бременем для экономики», — считает экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев. И дело не только в недоступности коммерческих кредитов для бизнеса. По его словам, высокая ключевая ставка напрямую увеличивает нагрузку на бюджет — через рост расходов на субсидирование льготных программ. По сути, государство вынуждено компенсировать банкам разницу, чтобы сохранить хоть сколько-нибудь реалистичные условия для заемщиков в приоритетных отраслях.

Но даже со снижением ставки 2026 год для реальной экономики будет непростым, предупреждает Ермолаева. Слишком долго кредиты были дорогими — предприятия несколько лет не могли вкладываться в развитие и заморозили все планы. За это время накопилось много проблем. Чтобы бизнес наконец-то начал инвестировать и гасить долги, ставки должны упасть до такого уровня, когда кредиты снова станут доступными, объясняет эксперт. Пока что до этого далеко.

