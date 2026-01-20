Ставки по вкладам упали ниже 15%: куда вложить деньги

Ставки по вкладам упали ниже 15%: куда вложить деньги

Средние ставки по вкладам в крупнейших банках России значительно снизились и достигли показателя в 14,86% годовых. Трехмесячные вклады до недавнего времени оставались последним инструментом, где доходность превышала 15% годовых. Куда можно вложить деньги, чтобы получить прибыль — в материале NEWS.ru.

Как снизились ставки по вкладам

Средние ставки по вкладам в крупнейших банках России значительно снизились и достигли показателя в 14,86% годовых, подсчитал финансовый маркетплейс «Финуслуги». В топ-20 банков максимальная ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 18% годовых. Минимальная упала до 6,8% годовых.

В пресс–службе одного из маркетплейсов сообщили NEWS.ru, что в 2025 году средняя ставка по вкладам, открытым на «Финуслугах», составила 19,85% годовых, тогда как средняя ключевая ставка составила 19,1%.

Куда вложить деньги при падении ставок по депозитам

Более высокую доходность могут обеспечить вложения средств в российские акции. Однако надо четко осознавать, что риски несопоставимо выше, отметил в беседе с NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Ставки по вкладам хоть и снижаются, но все еще высокие. Они заметно выше официальной инфляции. Поэтому обычные банковские вклады остаются хорошим и надежным способом сохранить деньги, особенно для консервативных инвесторов», — пояснил эксперт.

Аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский советует присмотреться к ОФЗ (облигации федерального займа. — NEWS.ru) и надежным корпоративным облигациям с высоким рейтингом. По словам эксперта, они обеспечат стабильный доход за счет роста цен при снижении ключевой ставки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, для защиты денег от инфляции и нестабильной ситуации в мире можно рассмотреть вложения в золото (в 2025 году его цена выросла примерно на 70% из-за активных покупок биржевыми фондами и центробанками. — NEWS.ru), а также в фонды недвижимости, считает собеседник NEWS.ru.

«При этом инвестору стоит придерживаться сбалансированной и диверсифицированной стратегии. При вложениях на фондовом рынке следует увеличить долю облигаций, как государственных, так и корпоративных», — подчеркнул он.

По мнению руководителя продукта «Вклады» в «Сравни» Ильи Василькова, прогнозируемое постепенное снижение ключевой ставки в 2026 году будет способствовать новому притоку средств на фондовый рынок, в первую очередь в акции. При этом популярным и более надежным инструментом останутся облигации, отметил собеседник NEWS.ru.

Как получить повышенный процент по вкладам

По словам председателя комитета по финансовой грамотности МГО «Опоры России», финансового советника Ирины Глушковой, относительно высокую доходность в текущих условиях можно найти лишь на длинных сроках по банковским вкладам.

«Это рыночный сигнал о том, что банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки. Они стремятся удержать клиентов и привлечь долгосрочные средства, предлагая относительно высокий процент», — сказала эксперт NEWS.ru.

Глушкова напомнила, что похожая ситуация возникла в 2014–2015 годах, когда по банковским вкладам можно было получить до 16% годовых. Затем последовало резкое снижение, и ставки не превышали 4-5%, — пояснила Глушкова.

По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе (10–15 лет) нельзя полагаться только на банковские вклады. Их средняя доходность составляет лишь около 8% годовых, добавила она.

Почему ставки в банках маркетплейсов могут быть выше, чем в крупных кредитных организациях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты отметили, что депозитные ставки в банках маркетплейсов могут быть выше средних показателей по рынку. Додонов это связывает с более агрессивными стратегиями интернет-площадок по привлечению клиентов.

В «Финуслугах» заметили, что одно из преимуществ финансового маркетплейса заключается в том, что через него банки получают возможность существенно расширить клиентскую базу. На онлайн-платформе банк может предложить продукты жителям даже тех регионов, в которых он не представлен. Более высокий уровень ставки также может быть результатом более низких операционных издержек.

Когда маркетплейс берет на себя часть расходов по привлечению клиентов и обработке заявок, у банка снижаются затраты на маркетинг и обслуживание. В итоге выигрывает клиент, который получает доступ к выгодным финансовым продуктам, рассказали в пресс-службе.

По словам международного финансового советника, доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, маркетплейсы имеют большую свободу в настройке тарифов и условий вкладов. Они могут оперативно реагировать на изменения рынка, предлагать временные акции и специальные условия для клиентов.

«Конкуренция между цифровыми платформами и традиционными банками стимулирует постоянное улучшение условий», — сказала экономист NEWS.ru.

Основная функция маркетплейсов заключается в том, чтобы предоставлять клиентам возможность сравнения и оформления наиболее выгодного предложения. Такие цифровые площадки позволяют быстро и удобно оформлять финансовые продукты без дополнительного посещения отделения банка, добавил Васильков.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Читайте также:

Куда вложить деньги в 2026-м, чтобы они приносили прибыль: все варианты

ЦБ защитит деньги россиян. Все вклады привяжут к ИНН: что это значит

Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги

Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами

Валютные вклады обесценились, но есть нюанс: стоит ли отказаться от доллара