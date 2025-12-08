ЦБ защитит деньги россиян. Все вклады привяжут к ИНН: что это значит

Банк России снова взялся за борьбу с дропперами — теми, кто пускает по своим картам «грязные» деньги. С этой целью обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу станет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), причем это будет касаться как новых, так и старых счетов. К каким последствиям это приведет добропорядочных клиентов банков — в материале NEWS.ru.

Как ЦБ намерен бороться с дропперами

Банк России планирует ввести обязательное требование для всех банков: привязывать ИНН клиента к его банковским счетам. Эта мера направлена на борьбу с дропперами — людьми, которые предоставляют свои счета для незаконных финансовых операций.

Как рассказала зампредседателя ЦБ Ольга Полякова, ИНН станет обязательным реквизитом не только для открытия новых счетов, но и для открытых ранее. Банкам самостоятельно придется актуализировать данные по существующим клиентам.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные», — пояснила Полякова.

По ее словам, это нужно для системы «Антидроп», которую планируется запустить в 2027 году,

Как еще ЦБ борется с дропами

В ноябре ЦБ направил банкам письмо, в котором рекомендовал усилить контроль за процедурой идентификации клиентов. Тогда регулятор обратил внимание на зарплатные карты.

Он напомнил банкам, что карту должен активировать именно тот человек, на чье имя она выпущена, и только после того, как банк его идентифицирует. Идея в том, чтобы недобросовестные лица просто не могли получить доступ к чужим картам — ни через работодателя, ни через посредников. Фактически это значит, что старую схему, когда карточку забирали и отдавали «нужным людям» еще до активации, хотят полностью закрыть. Новые правила касаются всех карт, которые оформляются компаниями для своих сотрудников.

Что изменится для добропорядочных клиентов

Введение обязательной привязки ИНН к банковским счетам физических лиц не стоит рассматривать как революционное изменение для самих клиентов, считают эксперты. По сути, оно лишь формализует и доводит до единого стандарта уже давно сложившуюся практику взаимодействия банков и налоговых органов, объяснил NEWS.ru генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Во-первых, по его словам, кредитные организации уже обладают технической возможностью и правом получать информацию об ИНН своих клиентов через запросы в Федеральную налоговую службу (ФНС). Во-вторых, на них уже возложена обязанность годами сообщать в ФНС об открытии и закрытии любых счетов, а также передавать данные о доходах клиентов в виде процентов по вкладам. Все эти процессы изначально требуют корректной идентификации клиента, то есть связки паспортных данных и ИНН.

Таким образом, с точки зрения надзорных органов никаких принципиально новых механизмов контроля за финансовыми операциями граждан не создается — существующая система лишь станет более целостной.

Поможет ли ИНН в борьбе с дропперами

Ключевая проблема, которую решает данная инициатива, — это отсутствие единого обязательного правила, отмечает Мехтиев. Сегодня при открытии счета некоторые банки могут не запрашивать ИНН у клиента или откладывать его установление. Именно этим пробелом активно пользуются злоумышленники, в том числе те, кто действует по схемам дропперства с использованием чужих персональных данных. «Поэтому требование на обязательную привязку ИНН к счету позволит сократить вероятность таких нарушений», — заключает Мехтиев.

По мнению главы направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антона Рогачевского, простая привязка ИНН к банковскому счету вряд ли станет эффективным инструментом против вывода похищенных средств. Для обычного законопослушного гражданина эта мера останется практически незаметной, считает он.

Куда больший интерес у эксперта вызывает анонсированный параллельно с этим проект платформы «Антидроп», запуск которой запланирован на середину 2027 года. «Платформа призвана как раз наладить работу в части противодействия дроппингу. И тут становится очень интересно, по каким алгоритмам платформа будет определять дропперов», — рассуждает Рогачевский.

