Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:01

Раскрыто, туристы из каких городов проведут Новый год в Москве

Большинство туристов в Москве в новогодние праздники будут из Калининграда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Большая часть туристов, которые приедут в Москву на новогодние праздники, будет из Калининграда, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования. Также столицу в период длинных выходных посетят жители Сочи и Санкт-Петербурга.

В частности, 8,5% туристов приедут из Калининграда, 7% — из Северной столицы, 6,3% — из Махачкалы. Из зарубежных гостей Москву посетят жители Казахстана (19%), Армении (18%), Турции (10%).

По данным исследования, средняя цена номера отеля, который бронируют туристы в Москве на праздники, составила 13 тыс. рублей в сутки. Чаще всего речь идет о гостиницах в четыре звезды.

Ранее сооснователь агентства Perfect Escape, организатор авторских путешествий Ирэн ТурПобег заявила, что ценителям русской кухни следует отправиться в Псков на новогодних каникулах. По ее словам, в городе можно посетить старинный кремль и найти надпись «Россия начинается здесь».

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что Мурманск является одним из самых атмосферных российских городов для встречи Нового года. Она отметила, что, поехав туда на новогодние каникулы, можно понаблюдать за северным сиянием.

Россия
Москва
туристы
Новый год
Калининград
Сочи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.