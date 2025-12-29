Раскрыто, туристы из каких городов проведут Новый год в Москве

Большая часть туристов, которые приедут в Москву на новогодние праздники, будет из Калининграда, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования. Также столицу в период длинных выходных посетят жители Сочи и Санкт-Петербурга.

В частности, 8,5% туристов приедут из Калининграда, 7% — из Северной столицы, 6,3% — из Махачкалы. Из зарубежных гостей Москву посетят жители Казахстана (19%), Армении (18%), Турции (10%).

По данным исследования, средняя цена номера отеля, который бронируют туристы в Москве на праздники, составила 13 тыс. рублей в сутки. Чаще всего речь идет о гостиницах в четыре звезды.

Ранее сооснователь агентства Perfect Escape, организатор авторских путешествий Ирэн ТурПобег заявила, что ценителям русской кухни следует отправиться в Псков на новогодних каникулах. По ее словам, в городе можно посетить старинный кремль и найти надпись «Россия начинается здесь».

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что Мурманск является одним из самых атмосферных российских городов для встречи Нового года. Она отметила, что, поехав туда на новогодние каникулы, можно понаблюдать за северным сиянием.