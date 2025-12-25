Составлен список самых атмосферных российских городов в период Нового года

Мурманск является одним из самых атмосферных российских городов для встречи Нового года, заявила NEWS.ru тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, поехав туда на новогодние каникулы, можно понаблюдать за северным сиянием.

Одним из самых атмосферных городов для посещения в Новый год можно назвать Великий Устюг — это вотчина Деда Мороза. Город олицетворяет новогоднюю сказку и отлично подходит для путешествий с детьми. Если вам хочется уединения и спокойствия, отличным вариантом станет Карелия. Кроме того, в список можно точно внести Мурманск. Представьте, что встретить Новый год можно будет под открытым небом, на природе с северным сиянием. Настоящее зимнее волшебство, — пояснила Ансталь.

Она отметила, что не менее праздничная атмосфера царит в период зимних праздников и в других уголках России. По ее словам, особое очарование Новому году придают масштабные украшения Москвы и Санкт-Петербурга, а также рождественские ярмарки Калининграда.

Безусловно, на Новый год атмосфера в наших двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге — это что-то особенное. Думаю, люди, которые живут в этих городах, уже видели, как все украсили, и масштаб с каждым годом становится только больше. Помимо этого, очень красива Казань в период Нового года. Если же хочется европейской сказки, то это Калининград. Его уличные украшения и рождественские ярмарки — это просто нечто. Это очень красиво и в духе Рождества, — резюмировала Ансталь.

Ранее эксперт по туризму Сергей Голов заявил, что путевки для заграничного отдыха на Новый год следует покупать исключительно в официальных туристических агентствах с офисом и сайтом. По его словам, важно, чтобы выбранная компания находилась в соответствующем федеральном реестре. Он призвал россиян «не охотиться» за дешевыми предложениями.