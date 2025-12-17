Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:56

Турэксперт раскрыл, как безопасно приобрести путевку на Новый год

Турэксперт Голов: покупать путевки на Новый год нужно в официальных агентствах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Путевки для заграничного отдыха следует покупать исключительно в официальных туристических агентствах с офисом и сайтом, заявил НСН эксперт по туризму Сергей Голов. Важно, чтобы выбранная компания находилась в соответствующем федеральном реестре. Он призвал россиян «не охотиться» за дешевыми предложениями.

Нужно приобретать туры только по рекомендации, либо в существующих туристических агентствах с офисом, с сайтом, с телефоном, с регистрацией, которые находятся в федеральном реестре туристических агентств. Не нужно платить неизвестным людям или гоняться за дешевизной. «Горящих туров» нет уже сто лет, — предупредил Голов.

Чтобы сэкономить на поездке за границу, эксперт посоветовал заранее бронировать тур. Он напомнил, что за две недели до Нового года никаких скидок и выгодных предложений просто не бывает.

Ранее турэксперт Майя Ломидзе посоветовала россиянам поторопиться с бронированием мест для новогоднего отдыха в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии и Крыму. На зарубежных направлениях нужно поспешить при желании провести каникулы на Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке и Маврикии.

Читайте также
Посольство России в Таиланде выступило с предупреждением
Азия
Посольство России в Таиланде выступило с предупреждением
Куда тянет в отпуск по дате рождения: астрологи подсказали идеальный отдых для каждого знака Зодиака
Общество
Куда тянет в отпуск по дате рождения: астрологи подсказали идеальный отдых для каждого знака Зодиака
Конфеты к Новому году дорожают, а я готовлю дома «Рафаэлло» за копейки — полезный вариант десерта из простых ингредиентов
Общество
Конфеты к Новому году дорожают, а я готовлю дома «Рафаэлло» за копейки — полезный вариант десерта из простых ингредиентов
Юрист объяснил, кто может получить штраф за торговлю новогодними товарами
Общество
Юрист объяснил, кто может получить штраф за торговлю новогодними товарами
Россиянам назвали самые популярные зарубежные направления для отдыха зимой
Общество
Россиянам назвали самые популярные зарубежные направления для отдыха зимой
путешествия
Новый год
путевки
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России
В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.