Турэксперт раскрыл, как безопасно приобрести путевку на Новый год Турэксперт Голов: покупать путевки на Новый год нужно в официальных агентствах

Путевки для заграничного отдыха следует покупать исключительно в официальных туристических агентствах с офисом и сайтом, заявил НСН эксперт по туризму Сергей Голов. Важно, чтобы выбранная компания находилась в соответствующем федеральном реестре. Он призвал россиян «не охотиться» за дешевыми предложениями.

Нужно приобретать туры только по рекомендации, либо в существующих туристических агентствах с офисом, с сайтом, с телефоном, с регистрацией, которые находятся в федеральном реестре туристических агентств. Не нужно платить неизвестным людям или гоняться за дешевизной. «Горящих туров» нет уже сто лет, — предупредил Голов.

Чтобы сэкономить на поездке за границу, эксперт посоветовал заранее бронировать тур. Он напомнил, что за две недели до Нового года никаких скидок и выгодных предложений просто не бывает.

Ранее турэксперт Майя Ломидзе посоветовала россиянам поторопиться с бронированием мест для новогоднего отдыха в Подмосковье, Ленинградской области, Карелии и Крыму. На зарубежных направлениях нужно поспешить при желании провести каникулы на Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке и Маврикии.