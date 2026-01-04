Турагент обманула блогера на 100 млн рублей и «отправилась на тот свет»

Атака США на Венесуэлу
Турагент обманула блогера Портфолио на 100 млн рублей и инсценировала смерть

Блогер с многомиллионной аудиторией Виктория Портфолио и ее друзья лишились 100 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT. За организацией туристической поездки инфлюенсер обратилась к знакомой Оксане, которая, по словам клиентов, более 11 лет работает в туристической сфере и ранее не имела негативных отзывов.

От компании путешественников турагент получила около 100 млн рублей. Она пообещала обеспечить перелеты, трансфер и проживание. Однако в аэропорту пассажиров не допустили к регистрации: авиабилеты оказались фиктивными. Позже выяснилось, что бронирование в отеле аннулировалось, а все средства отправились на счет туроператора Оксаны.

После срыва поездки пострадавшие стали звонить турагенту, однако на связь вышел неизвестный мужчина, заявивший, что женщина скончалась. Связаться с помощницей Оксаны, которая рассылала поддельные билеты, также не удалось. В настоящее время обманутые туристы обращаются в полицию и пытаются установить, соответствует ли действительности информация о смерти Оксаны.

Ранее юрист Екатерина Нечаева заявила, что аферистам, которые обманули российскую туристку при продаже туров в Дагестан, может грозить до пяти лет тюрьмы. По ее словам, не исключено, что фейковым турагентам также придется заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей. Кроме того, она допустила, что мошенники могли действовать из-за границы.

