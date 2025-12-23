Новый год-2026
23 декабря 2025 в 17:04

Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан

Юрист Нечаева: продавцам фейковых туров в Дагестан может грозить до пяти лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аферистам, которые обманули российскую туристку при продаже туров в Дагестан, может грозить до пяти лет тюрьмы, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, не исключено, что фейковым турагентам также придется заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

Исходя из моей практики, туроператоры, обманувшие москвичку на 12 тыс. рублей при продаже путевки в Дагестан, получат обвинение по статье за мошенничество. Вероятнее всего, им вменят срок до пяти лет лишения свободы. Также преступникам могут выписать штраф в размере до 120 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года или ограничение свободы на срок до двух лет. Также необходимо учитывать, найдут ли аферистов: они могут работать из другой страны, ведя преступные действия через социальные сети, — пояснила Нечаева.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы лишилась долгожданной поездки на Кавказ, став жертвой интернет-мошенников. Женщина хотела отметить день рождения в путешествии по Дагестану и приобрела в соцсетях пятидневный тур. Однако путевки на самом деле не существовало.

